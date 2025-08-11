'근수저' 김민경, 국제 사격대회 출전할 정도로 '사격천재' but 포기…

|
[스포츠조선 고재완 기자] '근수저' 김민경이 놀라운 사격실력에도 포기한 이유를 털어놓는다.
김민경은 8년이란 긴 지망생 생활 끝에 데뷔에 성공했지만 일이 풀리지 않아 '방은지'로 개명한 적이 있다고 밝혀 눈길을 끈다. 이어 경제적으로 어려웠던 무명 시절, 김밥 한 줄로 하루를 버티고, 시식 코너를 돌며 허기를 달랬던 경험을 털어놓으며 "보증금 500만 원, 월세 30만 원짜리의 오래된 집에서, 선풍기 하나로 더운 여름을 버티다 어머니가 보내준 얼린 추어탕을 껴안고 잠들었던 적이 있다"고 고백해 절친들의 안타까움을 산다.
신기루는 개그우먼 지망생 시절 당시 김민경 집에서 머물렀던 추억을 회상하며 김민경에게 고마운 마음을 전한다. 공채 낙방과 무명 시절의 어려웠던 기억이 깃든 여의도를 다시 찾은 소감을 밝히며, "한우만 50만 원어치 먹었다, 예전에 먹기 어려웠던 소울 푸드 한우를 지금은 얼마든지 사 먹을 수 있다는 생각에 울컥했다"고 털어놓는다. 이에 박경림도 20살에 처음 꽃등심을 먹었던 추억을 보태며 "김장훈 오빠가 꽃등심은 다 익으면 '꽃' 자가 뜬다고 해서 진짜 기다렸다"고 말해 현장을 웃음바다로 만든다.
