스포츠조선

네오플의 어린이를 위한 사회공헌 행사 '위 메이크 칠드런스 원더스', 400여명 참여하며 성료

기사입력 2025-08-11 17:38


네오플의 어린이를 위한 사회공헌 행사 '위 메이크 칠드런스 원더스', 4…

네오플의 어린이를 위한 사회공헌 행사 '위 메이크 칠드런스 원더스', 4…

네오플의 어린이를 위한 사회공헌 행사 '위 메이크 칠드런스 원더스', 4…



네오플은 지난 9일 경기도 고양시 킨텍스 제2전시장에서 개최한 사회공헌 행사 'We Make Children's Wonders!'(위 메이크 칠드런스 원더스)를 개최, 어린이와 가족 관람객 400여 명의 참여 속에 성황리에 마무리됐다고 밝혔다.

이번 행사는 네오플의 대표 IP '던전앤파이터' 세계관을 테마로 구성한 대형 오프라인 체험형 콘텐츠로, 8세 이상 14세 이하 어린이를 대상으로 입장료와 식음료까지 완전 무료로 운영됐다. 행사장은 무대 이벤트 공간 'Wonders Stage', 체험형 게임존 'Wonders Game Zone', 휴식 및 식음 공간 'Wonders Relax Zone' 등 세 가지 테마로 구성돼 참가자들이 다양한 프로그램을 즐길 수 있도록 했다.

'Wonders Game Zone'에서는 셀빅이 제공한 '판타 스케치', '샌드 크래프트', '판타 슈터' 등 9종의 인터랙티브 콘텐츠가 총 14대의 체험형 게임으로 제공됐으며, 'AI 포토 부스', '자이언트 블록', '모래놀이 존' 등 놀이 콘텐츠도 큰 인기를 끌었다.

'Wonders Stage'에서는 '스노우메이지' 캐릭터와 함께하는 댄스 퍼포먼스, 퀴즈 대회, 포즈 게임, 경품 추첨 이벤트 등이 이어졌다. 또 네오플이 창단한 장애인 첼로 연주단 '앙상블 힐'이 선사한 특별 공연이 이어졌다.

'Wonders Relax Zone'에서는 샌드위치, 닭강정, 슬러시, 솜사탕, 츄러스 등 다양한 간식과 음료가 무료로 제공돼, 무대 공연을 감상하며 가족 단위로 편안한 휴식을 즐길 수 있었다. 네오플 김용민 사업실장은 "올여름 무더위 속에서도 아이들과 가족들이 안전하고 즐겁게 시간을 보낼 수 있도록 마련한 행사에 많은 분들이 찾아주셔서 감사하다"며 "앞으로도 즐겁고 의미 있는 사회공헌 활동을 통해 우리 사회에 가치를 더할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'성형만 13번' 연예림 "외모 자격지심에 눈 8번, 코 3번, 가슴+윤곽..지금도 예쁘지 않아"

2.

[SC현장] "고양이털 취약..약 먹으며 촬영"…'냥육권 전쟁' 윤두준♥김슬기, 시성비 단막극 통할까(종합)

3.

[공식] '입양딸 파양' 김병만 측 "'패륜 행위 인정'? 판결문 적시라 한 적 없어, 해석 차이일 뿐"

4.

암세포 사라진 이솔이, 눈부신 회복력..삭발 후 풍성해진 머리숱 "수고했다, 나"

5.

홍진경, 이혼 발표 후 첫 근황...파격 스타일링 "오늘은 지드래곤"

연예 많이본뉴스
1.

'성형만 13번' 연예림 "외모 자격지심에 눈 8번, 코 3번, 가슴+윤곽..지금도 예쁘지 않아"

2.

[SC현장] "고양이털 취약..약 먹으며 촬영"…'냥육권 전쟁' 윤두준♥김슬기, 시성비 단막극 통할까(종합)

3.

[공식] '입양딸 파양' 김병만 측 "'패륜 행위 인정'? 판결문 적시라 한 적 없어, 해석 차이일 뿐"

4.

암세포 사라진 이솔이, 눈부신 회복력..삭발 후 풍성해진 머리숱 "수고했다, 나"

5.

홍진경, 이혼 발표 후 첫 근황...파격 스타일링 "오늘은 지드래곤"

스포츠 많이본뉴스
1.

"쏘니 스피드 미쳤다" 떠나보낸 英 언론이 더 난리네! "손흥민 29분 만에 美 사랑 차지"→토트넘도 그리워...'레전드 SON' 게시물 업로드

2.

[오피셜]'충격패 KIA 결단 내렸다' 정재훈-타케시 코치 전격 2군행, 칼 빼들었다

3.

이정후 중견수 불가! 대충격 美언론, 작정하고 비판 → "공격력을 수비로 전부 까먹었다, 심지어 마이너스"

4.

손흥민 1등! 1등! "즐라탄-베컴보다 더 대박"...미국도 놀란 SON 영향력 "메시 패권 도전 가능"

5.

'트레이드 안했으면 어쩔뻔' 지금 한화 타선에 손아섭만 보이네. 3연패 탈출시킨 히어로 "부담감 역대 최고. 그래도 이겨내 보겠다."[잠실 인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.