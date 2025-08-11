스포츠조선

부활 김태원, 잘생긴 '흑인 사위' 실물 공개 "미국인들도 돌아볼 정도" ('조선의 사랑꾼')

기사입력 2025-08-11 22:45


[스포츠조선닷컴 정유나 기자] '조선의 사랑꾼' 김태원의 잘생긴 '뉴욕 사위'의 실물 후기가 공개됐다.

11일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서는 김태원이 미국의 딸 결혼식에 가기 위해 미국 비자 인터뷰를 맹연습하는 현장이 공개됐다.

이날 김태원은 딸의 결혼식을 앞두고 미국 비자 문제를 해결하기 위해 미국 대사관으로 향했다. 김태원은 앞서 온라인으로 신청할 수 있는 간편한 전자 여행허가제(ESTA)와 공연 비자 입국을 거절당한 바 있다. 하지만 미국에 사는 딸의 결혼식이라는 중대사를 앞두고, 다시 미국 비자를 받기 위해 미국 비자 전문 변호사들과 함께 준비를 시작했다.

미국 비자 인터뷰까지 10일이 남은 시점에 김태원은 변호사, 전문가와 비자 인터뷰를 맹연습했다. 변호사는 "서류는 준비만 하면 끝이고, 비자 받을때 가장 중요한게 인터뷰다. 질문에 진실성 있게 대답하는게 중요하다"라고 설명했다. 그런데 김태원은 사위의 이름과, 딸과 사위의 거주지, 상견례 장소 등에 대해 정확하게 답변을 못해 변호사들을 심각하게 만들었다.


이후 김태원의 미국 비자 인터뷰 4일 전, 밴드 '부활' 멤버들이 모여있는 녹음실로 제작진이 찾아갔다. 제작진은 "저희가 변호사 사무실에서 시뮬레이션을..."이라고 대화의 물꼬를 텄다. 그러자 박완규는 "변호사요? 사고 치셨어요?"라며 화들짝 놀라 웃음을 자아냈다. 이에 김태원은 "이번에 비자 못 받으면 미국 영원히 못 간다. 저쪽(사랑꾼)에서 나를 도와주는 것"이라고 자초지종을 전달했다.

작년 미국 공연에 김태원 없이 다녀온 박완규는 "작년에 김태원 딸과 데빈까지 다 봤다"면서 "정작 (장인 될 김태원) 본인은 못 봤는데..."라며 폭소를 터트렸다.

이어 박완규는 "(데빈은) 제가 실물로 본 외국인 중에 제일 잘생긴 사람이 아닐까 싶다. 완전 멋있다. 그리고 사람이 너무 선해보인다"라며 극찬했고, 나머지 멤버들도 "완벽하다"면서 격하게 동의했다.

그러자 김태원은 "미국인들도 길거리에서 데빈을 뒤돌아볼 정도라고 서현이가 말한다"고 은근한 사위 자랑을 내보였다. 그러면서 "서현이가 한이 됐나 보다. 아빠 외모가 특출나지 못하니까..."라고 자폭해 웃음을 선사했다.

