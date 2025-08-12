박원숙, 신은경 '장애 1급' 子 사연에 현금 봉투 선물 "어려움 알아서…

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 박원숙이 힘든 시절의 신은경을 위해 기꺼이 손을 내밀었던 사실이 알려졌다.
당시 신은경은 전남편과 복잡하게 얽힌 채무 관계부터 뇌수종에 거인증까지 앓으며 장애 1급 판정을 받은 아픈 아들, 성형 논란 등으로 인해 힘든 시간을 보내고 있었다고. 박원숙은 "그 스토리가 아직도 기억난다. 아들 때문에도 그렇고 너무 가슴이 아팠다. 그래서 전화번호도 따로 없어서 연기자 노동조합을 통해서 알아봤다"며 "내가 아마 그 어려움을 알아서 그랬던 거 같다"고 말했다.
이에 신은경은 "그때 선생님이 '내가 살아오면서 가장 힘들었던 때가 있었는데 그때가 생각나서 전화한 거다'라고 하셨다. 당시 내 주변에 그런 사람이 아무도 없었는데 선생님 딱 한 분이 그렇게 해주셨다. 평생 잊을 수 없다"며 고마움을 드러냈다.
박원숙은 "(나도 어려웠던 시절이 있었기 때문에) 정말 따뜻한 마음을 진정으로 주고 싶었다"며 "신은경과 드라마 같이할 때 이런 저런 선물들을 많이 받았다. 그래서 '얘가 마음을 갚는구나' 싶었다. 그걸로 다 받았다고 생각했는데 너무 고마워하니까 송구스러웠다"며 미소 지었다.
한편 신은경은 최근 고민이 있냐는 질문에 "고민이 뭔지 생각할 만한 겨를이 없을 정도로 지금 삶이 되게 힘든 거 같다. 사람이 여유가 없으니까 고민거리가 있다는 것 자체가 사치인 상황이다. 그런 거 생각할 겨를 없이 앞만 보고 달려야 하는 상황"이라고 답해 안타까움을 자아냈다.
이를 들은 홍진희는 "그만큼 힘들고 오해도 많이 받았던 거다. 한동안 오해 때문에 힘들지 않았냐"며 "누구든 다 그렇다. 나도 평생 나에 대한 헛소문이 많이 돌았는데 시간 지나고 나이 먹으니까 그런 소리를 별로 안 하더라"라며 위로했다.
신은경은 "박원숙 선생님에게 죄송할 뿐이다. 잘 살라고 도와줬더니 왜 계속 제자리걸음을 하고 있냐고 생각하실 거 같다"고 속내를 털어놨다.
