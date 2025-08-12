스포츠조선

김태원, 딸 결혼식 앞두고 美비자 또 거절 "40년전 대마초 때문에" ('조선의 사랑꾼')

기사입력 2025-08-12 06:21


김태원, 딸 결혼식 앞두고 美비자 또 거절 "40년전 대마초 때문에" (…

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] '조선의 사랑꾼' 김태원이 미국 비자 발급에 또 실패했다.

11일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서는 김태원이 미국의 딸 결혼식에 가기 위해 미국 비자 인터뷰를 맹연습하는 모습이 그려졌다.

이날 김태원은 딸의 결혼식을 앞두고 미국 비자 문제를 해결하기 위해 미국 대사관으로 향했다. 김태원은 앞서 온라인으로 신청할 수 있는 간편한 전자 여행허가제(ESTA)와 공연 비자 입국을 거절당한 바 있다. 하지만 미국에 사는 딸의 결혼식이라는 중대사를 앞두고, 다시 미국 비자를 받기 위해 미국 비자 전문 변호사들과 함께 준비를 해왔다.

대사관 앞에서 제작진과 만난 김태원은 "잘 될거다"라는 응원을 받고 미국 비자 인터뷰를 하러 향했다.

하지만 김태원은 40년 전 대마초 사건에 발목이 잡혀 비자발급을 받는데 또 실패했다.


김태원, 딸 결혼식 앞두고 美비자 또 거절 "40년전 대마초 때문에" (…
김태원은 "과거에 있던 40년 전 대마초 사건이..변호사한테 듣기로는 '그건 문제가 안 된다'고 했다. 그런데 이 영사는 젊은 친구인데 그거부터 다시 시작하는 느낌으로 얘기하더라. 미국 비자 거절이다"며 "영사가 심사를 끝내는 게 10~12개월이 걸린다고 했다. 인터뷰 위해서 연습한 질문은 하나도 안 나왔다"고 털어놨다.

한국 범죄경력 회보서, 한국 수사경력 회보서를 보내라고 했다고. 김태원은 "이걸 궁금해하더라. 40년 전과 지금 사이에 또 무슨 범죄 경력이 있냐고 묻더라. 없다고 하니까 범죄경력 회보서까지 다 같이 보겠다고 했다"며 "40년 전에 그 사건이 있었는데 지금까지 약물을 안 했다는 건 믿을 수 없다는 표정이었다. 그 사람 입장에선 날 모르니까 그럴 수 있다. 다른 건 허무한 건 없고, 내 딸한테 미안하다"고 토로했다.

이어 김태원은 "나 좀 쉬어야 될 것 같다. 스트레스가 너무 심하면 빨리 털어야 된다. 병 걸리면 큰일난다"며 자리를 떠났다. 장장 6개월간의 간절한 두드림에도 미국 비자의 문을 열리지 않았고, 이를 스튜디오에서 지켜본 MC들은 "충격이다 너무 속상하실 것 같다"고 전했다.


이에 김태현의 딸은 "아빠가 못 온다고 하니 나와 데빈(남편)이 9월에 한국에 가겠다"라며 영상편지를 보내는 것으로 김태원을 위로했다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

강남, 1500 하객 온 '결혼식 축의금 대참사'…"이상화♥가 전액 결제"

2.

손연재, 유튜브 채널 '전격 폐쇄'…삭제 사유 두고 '추측 확산'[SC이슈]

3.

이성미, 아버지 재혼으로 '엄마만 5명' 충격 "의붓형제와 불화"

4.

‘신혼·육아’ 공개하던 손연재, 유튜브 채널 돌연 삭제…“커뮤니티 가이드 위반” 왜?

5.

이용식, '가족절연' 박수홍 딸 할아버지 됐다..품에 안고 "너무 예뻐"

연예 많이본뉴스
1.

강남, 1500 하객 온 '결혼식 축의금 대참사'…"이상화♥가 전액 결제"

2.

손연재, 유튜브 채널 '전격 폐쇄'…삭제 사유 두고 '추측 확산'[SC이슈]

3.

이성미, 아버지 재혼으로 '엄마만 5명' 충격 "의붓형제와 불화"

4.

‘신혼·육아’ 공개하던 손연재, 유튜브 채널 돌연 삭제…“커뮤니티 가이드 위반” 왜?

5.

이용식, '가족절연' 박수홍 딸 할아버지 됐다..품에 안고 "너무 예뻐"

스포츠 많이본뉴스
1.

이정후 중견수 불가! 대충격 美언론, 작정하고 비판 → "공격력을 수비로 전부 까먹었다, 심지어 마이너스"

2.

손흥민 괜히 내보냈어! 토트넘 대체자 찾기 난항…'바르셀로나 FW' 영입 무산 유력→현실적으로 챔스권 복귀 어렵다

3.

"오타니가 거기서 삼진을 당하리라고는", 노골적 실망 드러낸 로버츠...9회 만루서 어떤 타격을 했길래

4.

"이강인, 내일이라도 PSG 떠날 수 있다" 프랑스 HERE WE GO급 기자 폭로

5.

"손흥민은 어디에" NO 발롱도르 베스트XI 공개…'호날두에 도둑 맞은' 리베리 제외

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.