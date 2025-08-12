케데헌 '골든' 결국 美 빌보드 핫100 1위 올랐다..英도 1위 '기염…

스포츠조선

[스포츠조선 이유나 기자] K팝과 한국 전통문화에 대한 높은 이해도로 호평 받은 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'이 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100' 정상에 올랐다.

현지시간 11일 빌보드는 오는 16일자 차트 예고 기사에서 '골든'이 전주보다 한 단계 오른 1위로, 미국 팝스타 올라 알렉스 워렌의 '오디너리'를 제치고 차트 정상을 차지했다고 전했다.

'케데헌'은 퇴마사이자 K팝 걸그룹인 '헌트릭스'가 악귀들을 물리치고 세상에 평화를 여는 '혼문'을 완성하는 이야기를 그린 애니메이션.

수록곡이자 주제곡 '골든'은 여성 가수가 부른 K팝으로는 처음 '핫 100' 1위를 차지한 기록을 갖게 됐다.

지난달 초 81위로 차트에 등장한 이후 수직 상승을 거듭한 '골든'은 결국 7주차에 1위 고지를 밟았다. '핫 100' 차트는 빌보드의 많은 세부 차트 가운데 단연 최고의 권위를 자랑하는 차트다.

핫100 차트에서 1위를 차지한 K팝 가수는 그룹 방탄소년단과 팀 멤버 지민·정국뿐으로, K팝으로는 2년 만에 정상을 차지했다.

앞서 '골든'은 영국 오피셜 싱글차트 톱100에서 가수 싸이의 '강남스타일' 이후 K팝으로는 13년 만에 1위에 오르기도 해, 세계 양대 음악 차트인 영미 싱글차트 모두를 석권한 최초의 K팝이 됐다.

'골든'은 SM엔터테인먼트 연습생 출신 작곡가 이재, 서울 출신인 래퍼 겸 싱어송라이터 레이 아미, 미국 뉴저지 출신인 오드리 누나가 불렀으며 이들은 모두 한국계 미국인이다.


노래 제작에는 K팝 기획사 더블랙레이블의 유명 음악 프로듀서 테디·24가 이재와 함께 참여했다.

