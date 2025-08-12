송혜교, 중학생 시절 미모 어땠길래..지진희 "너무 예뻐, 사람맞나 싶었…

스포츠조선

송혜교, 중학생 시절 미모 어땠길래..지진희 "너무 예뻐, 사람맞나 싶었다"(틈만 나면,)

기사입력 2025-08-12 08:16


[스포츠조선 김소희 기자]SBS '틈만 나면,' 지진희가 데뷔 전 송혜교, 전지현의 실물에 충격을 받은 일화를 털어놓는다.

SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,'은 일상 속 마주하는 잠깐의 틈새 시간 사이에 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티. 지난 33회 기준, 최고 시청률 5.4%, 2049 1.8%, 수도권 가구 4.1%를 기록, 2049 시청률 동시간대 1위는 물론 화요 전체 프로그램 1위를 차지하며 화요 예능 최강자의 위엄을 입증했다. 이 가운데 오늘(12일) 저녁 9시에 방송되는 '틈만 나면,' 34회에서는 '틈 친구'로 지진희, 지석진이 출격해 아현동을 시끌벅적한 수다 케미로 가득 채운다.

이날 지진희는 과거 연예인들에게 벽을 느꼈다고 고백해 시선을 끈다. 데뷔 전, 사진작가 어시스트였다던 지진희는 "송혜교 씨 중학생 때, 전지현 씨 모델 때 봤다. 너무 예뻐서 '사람 맞나? 연예인 아무나 하는 거 아니다' 싶었다"라며 톱스타들의 남다른 아우라를 증언한다. 이때 지석진은 유재석을 빤히 바라보더니 "넌 어떻게 연예인이 됐냐?"라며 공격(?)해 웃음을 자아내는데, 이에 유재석은 눈 하나 깜짝하지 않고 "형이 있잖아"라고 받아쳐 폭소를 유발한다.


그런가 하면, 지진희가 이런 유재석, 유연석, 지석진의 리액션에 탄력받아 본격 '투머치토커'로 활약한다고 해 관심을 모은다. 특히 지진희의 흥미를 자극한 건 바로 클라이밍. 지진희는 "클라이밍이 취미였다"라며 난데없이 레전드 선수들의 이력을 끊임없이 읊어 유재석, 유연석을 당황케 한다. 급기야 지진희가 클라이밍 개론까지 펼치자, 유재석은 "이 형 입에 모터 달았어"라고 혀를 내둘러 현장을 웃음바다로 만든다. 결국 지진희는 말로 하다못해 직접 클라이밍 시범까지 선보여 모두를 놀라게 한다고.

과연 '투머치토커' 지진희는 토크만큼이나 술술 풀리는 하루를 탄생시킬 수 있을지 '틈만 나면,' 본 방송에 대한 기대를 수직 상승시킨다.

더욱 강력한 일상밀착형 웃음 폭격을 예고하고 있는 화요일의 힐링 예능 '틈만 나면,'은 오늘(12일) 저녁 9시에 방송된다.

