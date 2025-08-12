'사야♥'심형탁 아들 하루, 딸 아니야? 머리띠만 했을 뿐인데 '미모 폭…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 심형탁의 6개월 아들 하루가 다양한 헤어스타일링으로 귀여움을 대폭발시킨다.
'시크하루냥'부터 '왕자님 하루'까지 하루의 치명적인 비주얼에 심형탁은 "너무 귀여워"라며 입을 틀어막고 이어 스튜디오에서는 감탄이 터져 나온다. 최지우는 "아우 귀여워"라며 연신 미소를 짓고, 안영미는 "당신의 하루에게 투표하세요! 여러분 마음 속에 저장"을 외친다. 박수홍 역시 "어쩜 저렇게 다 잘 어울릴까"라며 인형 같은 하루의 비주얼과 스타일 소화력에 놀라워해 아빠 심형탁을 으쓱하게 만든다.
그런가 하면, 심형탁이 하루에 이은 자녀 계획을 깜짝 공개해 스튜디오를 들썩이게 만든다. 심형탁이 "아내와 셋째까지 낳기로 합의를 했다"라고 밝힌 것. 이어 "아내는 넷을 낳길 원했는데 내가 셋으로 줄인 것"이라고 말해 모두를 깜짝 놀라게 만들었다는 후문. 비주얼 천재 6개월 심하루의 자동 저장을 유발하는 비주얼과 심형탁의 자녀 계획은 이번 주 방송되는 '슈돌'에서 확인할 수 있다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com