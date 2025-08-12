'사야♥' 심형탁, 결혼 2년 만에 중대 결정 "셋째까지 낳기로 합의"(…

|
[스포츠조선 김소희 기자]KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 심형탁의 6개월 아들 하루가 다양한 헤어스타일링으로 귀여움을 대폭발시킨다.
특히 이날 방송에서 최강 귀요미인 심형탁의 아들 6개월 하루의 원픽 유발 비주얼이 폭발해 랜선 이모, 삼촌들을 사로잡을 예정이다. 바로 풍성한 머리숱과 귀여운 미소로 압도적인 존재감을 발산중인 하루가 머리띠를 장착하고 색다른 변신에 나선 것. 심형탁은 "아들을 낳았는데 머리띠를 고르는 재미를 느끼게 될 줄은 몰랐다"라며 하루의 헤어스타일링을 위한 머리띠 삼매경에 빠진다. 이어 시크한 검은 고양이 머리띠부터 반짝반짝 왕관까지 아무나 소화할 수 없는 헤어 아이템을 하루에게 매치해 이목을 집중시킨다.
'시크하루냥'부터 '왕자님 하루'까지 하루의 치명적인 비주얼에 심형탁은 "너무 귀여워"라며 입을 틀어막고 이어 스튜디오에서는 감탄이 터져 나온다. 최지우는 "아우 귀여워"라며 연신 미소를 짓고, 안영미는 "당신의 하루에게 투표하세요! 여러분 마음 속에 저장"을 외친다. 박수홍 역시 "어쩜 저렇게 다 잘 어울릴까"라며 인형 같은 하루의 비주얼과 스타일 소화력에 놀라워해 아빠 심형탁을 으쓱하게 만든다.
비주얼 천재 6개월 심하루의 자동 저장을 유발하는 비주얼과 심형탁의 자녀 계획은 이번 주 방송되는 '슈돌'에서 확인할 수 있다.
한편, KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.