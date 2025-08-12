스포츠조선

"검색하면 나오는 축구선수, 나에게 만나자고 DM…3개월만에 다른女에 대시"(물어보살)[SC리뷰]

기사입력 2025-08-12 08:27


"검색하면 나오는 축구선수, 나에게 만나자고 DM…3개월만에 다른女에 대…

[스포츠조선 고재완 기자] KBS Joy '무엇이든 물어보살'에 사람들이랑 단절된 채 생활한다는 사연자가 출연했다.

11일 방송에서 사연자는 "학창 시절에 괴롭힘도 당하고, 살면서 이상한 일을 많이 겪어서, 사람이랑 단절된 채 살고 싶다"라며 이렇게 살아도 괜찮을지 고민이라고 전했다.

이수근이 "학창 시절에 어떤 일이 있었는지" 묻자, 사연자는 "중학교 때 이유를 모르는데 갑자기 괴롭힘이 시작됐다"면서 학교 폭력을 당했던 사실을 밝혔다. 가해자들은 사연자의 싸이월드 공유 다이어리에 항상 욕을 도배했고, 메신저 전체 쪽지로 '쇠 파이프로 때리고 싶다'고 보냈다고 했다.


"검색하면 나오는 축구선수, 나에게 만나자고 DM…3개월만에 다른女에 대…

"검색하면 나오는 축구선수, 나에게 만나자고 DM…3개월만에 다른女에 대…
처음엔 참고 다녔으나, 당시 점차 어두워지는 사연자의 모습에 할아버지가 어머니에게 무슨 일 있는지 물어보라 전했고, 어머니의 물음에 사연자는 학교 폭력에 대해 털어놨다고 했다. 이후 교감 선생님이 상황을 정리해 주며 괴롭힘이 끝났었다고 전했다.

서장훈은 "고등학교 때는 별 문제 없었냐"라고 물었고, 사연자는 교우 관계에는 문제가 없었다고 이야기하며, 모르는 중년 남성으로부터 '스타킹 혹시 팔 수 있냐', '2만 원 주고 팔 수 없냐'"라는 말을 들었던 일을 소개했고, 서장훈은 "미친 놈이다"라며 분노했다.


"검색하면 나오는 축구선수, 나에게 만나자고 DM…3개월만에 다른女에 대…
이어 사연자는 또 다른 일화를 언급하며 "거동이 불편한 아저씨가 와서 한평생 여자 손을 못 잡아봤다고, 여자 손을 잡아보는 게 꿈이라고"라고 이야기하자, 서장훈과 이수근이 다시 분노를 표했다.

"신고 안 했냐"는 이수근의 말에, 사연자는 '그땐 순수한 마음에 손을 건넸는데 불순하게 만지며 안 놓더라'라고 말하며, "인류애가 떨어져서 뿌리치고 도망갔었다"라고 말했다.

19살 때부터 교복을 입고 회사에 다니기 시작했다는 사연자는 해당 회사에서 "이상한 일이 많았다"라고 말했다. 그는 회식 끝나고 대표가 집 데려다준다고 해 택시 뒷좌석에 같이 앉아서 가던 중, "자기가 너무 취해서 그러는데, 무릎 베고 누우면 안 되겠냐"라고 물어봤던 일화를 전했고, "'그건 안 될 것 같습니다"라고 했는데, '이렇게 하면 되잖아' 하고 (무릎에) 가방을 두고 누워서 갔다"라고 덧붙였다.


"검색하면 나오는 축구선수, 나에게 만나자고 DM…3개월만에 다른女에 대…

이후 사연자는 "원래 SNS로 사람을 절대 안 만난다. 한 축구선수가 나한테 자꾸 DM을 보내더라. 그렇게까지 유명한 사람은 아니었던 것 같다. 인터넷에 검색하면 나오긴 하길래, 신원이 보증된 사람이구나 생각해서 몇 번 만나다가 사귀게 됐다"라며, "자기는 3개월 이상 여자를 만나본 적이 없다는 것", "3개월째 되니까 어떤 여자한테 DM이 오더라. 네 남자 친구가 나한테 막 대시를 하고 다닌다. 그 사실을 남자 친구한테 알리고 정리했다"라고 교제했던 남성의 이야기를 설명했다.

한편, 사연자는 남편 외에는 친하게 지내는 사람이 없고, "필요성을 못 느끼겠다"라고 밝혔다.

서장훈은 살아가다 보면 의지가 될 사람들이 나타난다면서, "감정을 좀 아껴라. 너무 과한 감정을 쏟다 보면 내 인생이 망가진다. 그 적당함을 유지하는 걸 훈련해라"라고 조언을 건넸다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘신혼·육아’ 공개하던 손연재, 유튜브 채널 돌연 삭제…“커뮤니티 가이드 위반” 왜?

2.

이용식, '가족절연' 박수홍 딸 할아버지 됐다..품에 안고 "너무 예뻐"

3.

'전여친 폭행 논란' 전호준, 4개월 만에 SNS 재개…"법적 절차 진행중"

4.

김민경, 유민상과 '모텔 목격설' 해명…"대실은 맞지만.."(4인용식탁)

5.

[SC이슈] “평화는 두려움 없이 말하는 것” 尹 비판했던 조진웅, 정치색 논란 정면 돌파

연예 많이본뉴스
1.

‘신혼·육아’ 공개하던 손연재, 유튜브 채널 돌연 삭제…“커뮤니티 가이드 위반” 왜?

2.

이용식, '가족절연' 박수홍 딸 할아버지 됐다..품에 안고 "너무 예뻐"

3.

'전여친 폭행 논란' 전호준, 4개월 만에 SNS 재개…"법적 절차 진행중"

4.

김민경, 유민상과 '모텔 목격설' 해명…"대실은 맞지만.."(4인용식탁)

5.

[SC이슈] “평화는 두려움 없이 말하는 것” 尹 비판했던 조진웅, 정치색 논란 정면 돌파

스포츠 많이본뉴스
1.

"오타니가 거기서 삼진을 당하리라고는", 노골적 실망 드러낸 로버츠...9회 만루서 어떤 타격을 했길래

2.

"손흥민은 어디에" NO 발롱도르 베스트XI 공개…'호날두에 도둑 맞은' 리베리 제외

3.

'이번엔 믿어도 돼?' 이적시장 헛손질 전문 토트넘, 마감 앞두고 손흥민 대안 빅딜 추진 중. BUT! 오피셜 떠봐야 안다

4.

안녕하세요, 제가 손흥민 후계자 입니다...'SON 이별' 토트넘 10일 만에 대체자 영입 직전→곧 HERE WE GO각

5.

'시간이 조금 더 필요해…' 마무리 출신 3대3 빅딜의 중심, 트레이드 상대선수와 동반 말소 왜?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.