"나 엄마들의 제니야"…김나영, 이관희 "내가 이길수 있어" 패션 지적에…

[스포츠조선 고재완 기자] 넷플릭스 '옷장전쟁'에서 김나영과 이관희가 자존심을 건 패션 철학 맞대결을 벌여 폭소를 안겼다.
이날 이관희는 "평생 옷을 좋아해 본 적이 없다. 추성훈 형님을 만나고부터 패션에 눈을 떴다"며 뜻밖의 '패션 스승'을 공개해 웃음을 자아냈다. 아무나 소화할 수 없는 '마초맨 패션'의 세계에 입문한 이관희의 모습에 정재형과 김나영은 당혹스러움을 감추지 못했다. 특히 블링블링한 시계에 남다른 애정을 과시하는 이관희의 모습에 김나영은 "그쪽으로 가실 거예요? 정하세요"라고 제안했고, 급기야 잠옷 같은 상하의에 깔맞춤한 민트색 시계를 착용한 뒤 '레스토랑 가는 남친룩'이라고 주장하는 이관희의 모습에 "혹시 우리가 필요해요?"라며 뒷걸음질을 쳐 웃음을 더했다.
옷장 구경 중에도 파란이 이어졌다. 이관희는 추성훈의 강력 추천으로 장만한 금은보화들을 자랑했는데, 극강의 화려함에 2MC 모두 할말을 잃었다. 화룡점정으로 이관희가 자신의 최애템인 핑크색 틴트 선글라스를 쓰자, 폭발한 김나영은 "얼굴 그렇게 쓸 거예요? 왜 이렇게 얼굴을 낭비하는 거야"라며 진심으로 속상함을 토로해 주변을 웃음바다로 만들었다.
본격적인 '관꾸(관희 꾸미기) 대결'이 펼쳐졌고 정재형이 먼저 도전했다. '격식을 차린 남친룩' 스타일링을 요청한 이관희에게 프레피룩을 제안한 정재형은 "대박이지! 박보검됐어"라며 스스로 뿌듯함을 감추지 못했다. 이관희 역시 자신의 바뀐 모습을 마음에 들어 했고, 정재형은 스타일링에 사용한 개인 소장 청재킷을 흔쾌히 선물하며 훈훈함을 더했다. 이에 김나영은 "이제 추성훈 라인에서 정재형 라인으로 오실거냐"고 물었지만, 이관희는 "성훈이 형님한테 전화 한 번 해보겠다"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.
이어진 김나영의 '관꾸' 시간에는 김나영과 이관희의 전면전이 벌어졌다. 김나영은 '관꾸'를 위해 연인인 마이큐의 옷까지 빌려왔지만 이관희는 김나영의 패션 센스를 불신했고, 자존심에 스크래치를 입은 김나영은 "내가 엄마들의 제니다. 2030 여성들이 나를 얼마나 좋아하는 줄 아느냐"면서 울컥해 배꼽을 잡게 했다. 뜻밖의 해프닝들도 줄을 이었다. 김나영이 골라준 바지가 사이즈 이슈로 '쫄쫄이'가 되는 참사(?)가 벌어져 현장이 대 혼란에 빠지는가 하면, 이관희가 김나영이 정해준 작은 시계 대신 자신이 고른 블링블링 시계를 차고 나와 김나영을 뒷목 잡게 했다.
결국 이관희가 김나영 표 '섹시 남친룩'을 온몸으로 거부, 정재형을 승자로 꼽으며 대 환장 옷장전쟁은 마무리됐다. 김나영은 "번외편으로 관희랑 쇼핑 가는 거 한 번 해봤으면 좋겠다"며 설욕을 다짐했는데, 이때 이관희가 "누나랑 스타일링 대결 한 번 해보고 싶다. 내가 이길 수 있다"고 도발해 끝내 김나영을 폭발하게 만들었다. 피골이 상접해진 김나영은 머리를 쥐어뜯으며 "나 진짜 너무 자존심 상한다"면서 영혼광탈을 호소해 마지막까지 보는 이들을 포복절도하게 만들었다.
