스포츠조선

이미주, '놀뭐' 하차 3개월 만에 새 예능..지석진→전소민 '석삼플레이' 오늘(12일) 첫 공개

기사입력 2025-08-12 09:30


이미주, '놀뭐' 하차 3개월 만에 새 예능..지석진→전소민 '석삼플레이…

[스포츠조선 김소희 기자]'석삼플레이' 지석진-전소민-이상엽-이미주가 '해외여행' 버킷리스트를 위한 경비벌이 도전에 나서며, 첫 회부터 극한 'P'들의 '대환장 케미스트리'를 폭발한다.

12일(오늘) 웨이브(Wavve)에서 가장 먼저 공개되는 '석삼플레이'는 '지석삼' 지석진과 전소민-이상엽-이미주 등 '런닝맨'과 '식스센스' 출신의 믿고 보는 예능인들이 의기투합해, 제작진에게 받은 경비 50만 원으로 5개 도시를 두는 경비벌이 미션 여행기다. 멤버들은 매 도시마다 주어지는 세 번의 경비 증감 게임을 통해 여행 경비를 증가시켜 '해외여행' 버킷리스트에 도전하며, 미션 경과에 따라 '플렉스'와 '짠내'를 오가는 극과 극 여행이 이뤄질 예정이라 기대를 모은다.

이와 관련 12일(오늘) 오후 5시 공개되는 '석삼플레이' 첫 회에서는 지석진-전소민-이상엽-이미주가 처음 의기투합한 기념으로 '단합대회'를 진행, 의식의 흐름대로 이어지는 자유분방한 하루를 보내 흥미를 끌어올린다. 이날 수목원에서 촬영에 돌입한 4인방은 지도를 확인하던 중 각자 가고 싶은 곳을 주장하며 투닥거려, 이상엽은 "시작부터 또…"라며 고개를 절레절레 흔든다.

우여곡절 끝에 수목원 투어를 함께하게 된 가운데, 미주는 "'어르신' 지석진이 우리 엄마랑 동갑이라, 평소 '오빠'라고 부르는 게 이상하다"라고 깜짝 고백한다. 이에 지석진은 "내 친구 잘 있니?"라며 미주 엄마의 근황을 물은 뒤 즉석에서 깔끔한 '호칭 정리'에 나서기도 하는데, 미주가 지석진을 부르는 새로운 호칭은 무엇일지 궁금증이 모인다.

정처 없는 수목원 투어를 끝낸 뒤, 4인방은 전원이 MBTI 'P'(인식형)인 집단답게 즉석에서 밥집을 찾아 점심 식사에 나선다. 이때 지석진은 미션에 성공하면 경비를 2배 벌고, 반대로 실패하면 절반이 차감되는 룰을 언급하며 "메뉴 다 시켜! 미션에서 성공해 경비를 2배로 만들면 돼"라고 '불나방' 면모를 드러낸다. 시원하게 경비를 탕진한 이들은 단합대회용 숙소에 도착한 후, '신발 양궁' 게임으로 첫 번째 경비벌이에 도전하게 된다. 열혈 연습에 돌입한 4인방은 "느낌 왔어!"라는 시그널과 함께 과녁 사이로 신발을 던지기 시작하는데, 과연 이들이 첫 번째 게임에서 성공해 쾌조의 스타트를 끊을 수 있을지 초미의 관심이 집중된다.

식도락과 게임이 어우러진 색다른 재미를 선사할 경비벌이 미션 여행기 '석삼플레이'는 12일(오늘) 오후 5시 웨이브(Wavve)에서 가장 먼저 선공개되며, 이후 매주 화요일 오후 5시마다 1편씩 만나볼 수 있다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

부활 김태원, 대마 전과로 딸 결혼식 못간다…잘생긴 美 사위 탄원서[SC리뷰]

2.

이경실, '아픈' 박미선 떠올렸나 "허망해 말고 잘 치료 받길, 보고싶다 동생아"

3.

‘신혼·육아’ 공개하던 손연재, 유튜브 채널 돌연 삭제…“커뮤니티 가이드 위반” 왜?

4.

소녀시대 유리, 제주서 낙마사고 "무서워서 고삐 놔"[SC리뷰]

5.

'전여친 폭행 논란' 전호준, 4개월 만에 SNS 재개…"법적 절차 진행중"

연예 많이본뉴스
1.

부활 김태원, 대마 전과로 딸 결혼식 못간다…잘생긴 美 사위 탄원서[SC리뷰]

2.

이경실, '아픈' 박미선 떠올렸나 "허망해 말고 잘 치료 받길, 보고싶다 동생아"

3.

‘신혼·육아’ 공개하던 손연재, 유튜브 채널 돌연 삭제…“커뮤니티 가이드 위반” 왜?

4.

소녀시대 유리, 제주서 낙마사고 "무서워서 고삐 놔"[SC리뷰]

5.

'전여친 폭행 논란' 전호준, 4개월 만에 SNS 재개…"법적 절차 진행중"

스포츠 많이본뉴스
1.

"오타니가 거기서 삼진을 당하리라고는", 노골적 실망 드러낸 로버츠...9회 만루서 어떤 타격을 했길래

2.

'홍명보VS안첼로티 손흥민VS네이마르' 한국-브라질, 10월 10일 서울 대격돌 '확정'(브라질 매체)

3.

"주전으로 키우겠다" 말하고 3일 만에 2군행 통보...홍종표는 '알까기' 하나로 눈 밖에 났을까

4.

'이번엔 믿어도 돼?' 이적시장 헛손질 전문 토트넘, 마감 앞두고 손흥민 대안 빅딜 추진 중. BUT! 오피셜 떠봐야 안다

5.

'믿기지가 않네' 대체 선발 나오면 10승 3패, 최강 원투펀치보다 강하다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.