'NO매너 논란' 27기 영수, 이번엔 '나홀로 삐침'…영자 "왜 내가 눈치봐야해?"(나는 솔로)

기사입력 2025-08-12 09:34


[스포츠조선 고재완 기자] 27기 영수가 또 다시 '노매너' 논란에 직면했다.

13일 밤 10시 30분 방송하는 ENA와 SBS Plus의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 3MC 데프콘-이이경-송해나의 '2차 사과 요구 사태'가 터진 영수의 '돌발 행동' 전말이 공개된다.

이날 영수는 '슈퍼 데이트권' 미션이 끝나자, "기분이 나쁘다"며 오만상을 찌푸린다. 모두가 즐겁게 떠드는 자리에서 영수는 혼자서 저기압을 형성하고, 그의 눈치를 살피던 영식은 "왜 이렇게 기분이 안 좋으셔?"라고 묻는다. 영자 또한 영수 곁으로 다가와 그에게 말을 걸어보지만 영수는 계속 심각한 분위기를 풍긴다.


잠시 후, 영자는 제작진 앞에서 "내가 왜 눈치를 봐야 하나, 이런 생각도 들고 마음이 편치 않았다"며 속상해한다. 이를 지켜보던 데프콘 역시 영수를 향해 "마! 얼굴 좀 펴!"라고 일갈한다. 영자는 고민 끝에 영수를 불러내 허심탄회한 이야기를 나눈다. 이때 영수는 "(내 마음에서 자리한 사람이) 하나는 너고, 하나는 정숙"이라면서 "그런데 한 켠이 없어지니까 스트레스를 받는 거지"라고 고백한다. 영자는 너무나 솔직한 그의 발언에 "그러다 두 켠 다 떠나버릴 수 있다. 그건 상관 없느냐?"고 되묻는다.


그러면서 영자는 "제 입장에선 되게 싫었다"고 영수의 '저기압' 모드를 꼬집고, 영수는 "그거까지는 생각 못했다"며 뒤늦게 영자 달래기에 나선다. 이를 지켜보던 이이경은 "사과해요, 영자한테!"라고 과몰입한다. 3MC의 '2차 사과 요구'까지 터진 영수의 오락가락 행보가 어떤 결과를 가져올지에 초미의 관심이 쏠린다.
