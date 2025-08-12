전현무, '코골이+수면무호흡'도 힘들 텐데…이번엔 '무수면설' 제기(이유…

|
[스포츠조선 정빛 기자] '이유 있는 건축-공간 여행자' 전현무의 무(無)수면설이 대두됐다.
특히 과거 '나 혼자 산다'에서 코골이와 수면무호흡 증상으로 병원을 찾은 모습이 공개됐던 바, 이번에는 전현무 무수면설까지 제기돼 눈길을 끈다. 반면, 홍진경은 "난 맨날 가던 데만 간다"라고 털어놔 폭소를 자아낸다.
엄지윤과 조진세는 해방촌 투어의 하이라이트인 해방촌 신흥시장에 도착한다. 신흥시장은 MZ들의 레트로 성지로 SNS에서 떠오르고 있는 핫플레이스. 놀라운 점은 신흥시장이 핫플이다 못해 건축상까지 받았다는 사실. 이에 엄지윤은 "시장이 건축상을 받았다고?"라며 의아해하더니, 이내 신흥시장의 '느좋' 바이브에 "완전 유럽 같아!"라며 괴성을 지르기까지 한다.
MBC '이유 있는 건축-공간 여행자'는 건축을 통해 역사, 문화, 경제, 예술, 과학 등 다양한 분야를 넘나드는 이야기를 풀어내는 신개념 건축 토크쇼다. 스타 건축가 유현준과 전현무, 홍진경, 박선영이 출연한다. 8월 12일 화요일 오후 9시 방송된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com