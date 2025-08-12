'살인자 리포트' 정성일 "'좀비딸' 흥행한 조여정, 역시 같이 하길 잘…

스포츠조선

'살인자 리포트' 정성일 "'좀비딸' 흥행한 조여정, 역시 같이 하길 잘했다"

기사입력 2025-08-12 11:34


12일 용산CGV에서 열린 영화 '살인자 리포트'의 제작보고회, 정성일이 인사말을 하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.12/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 정성일이 조여정과 영화 '살인자 리포트'에서 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

정성일은 12일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '살인자 리포트' 제작보고회에서 "조여정 씨를 촬영장에서 '조 선생님'이라고 불렀다"며 "그만큼 배울 점이 많았다"고 했다.

9월 5일 개봉하는 '살인자 리포트'는 특종에 목마른 베테랑 기자 선주에게 정신과 의사 영훈이 연쇄살인을 고백하는 인터뷰를 요청하면서 벌어지는 이야기로, '채비', '태양의 노래'의 조영준 감독이 메가폰을 잡았다.

정성일은 연쇄살인범 이영훈 역을 맡아, 파격적인 연기 변신을 시도했다. 그는 작품에 합류하게 된 계기에 대해 "시나리오를 받았을 때, 공연 연습 중이었다"며 "공연 연습 쉬는 시간에 처음 시나리오를 읽었는데, 시나리오를 읽는 데에만 쉬는 시간을 전부 다 썼다. 그 뒷 이야기가 궁금해서 도저히 책을 덮을 수가 없겠더라. 대본을 읽자마자 제가 아닌, 다른 배우에게 갈까 봐 겁이 나서 바로 '하고 싶다'고 전화했다"고 말했다.

조여정과는 KBS2 드라마 '99억의 여자'에 이어 '살인자 리포트'로 재회했다. 정성일은 "그때 조여정 씨가 '기생충'으로 모든 상을 휩쓸고 계실 때였다. 항상 현장에서 뵐 때마다 오랜만에 만난 사이처럼 반갑게 맞아주셔서 고마웠다. 이번 작품도 같이 하게 됐다는 걸 듣고 기대했는데, 촬영하면서 많은 도움을 받았다. (배우로서의) 자세, 연기뿐만 아니라, 최근 개봉한 '좀비딸' 흥행하는 걸 보면서 '역시 같이 하길 잘했다'고 생각했다(웃음)"며 "현장에서도 '조 선생님'이라고 불렀다"고 너스레를 떨었다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

