스포츠조선

2NE1,'활동중단' 박봄만 빠졌다…CL·산다라박·공민지 3인 회동[SCin스타]

기사입력 2025-08-12 13:19


2NE1,'활동중단' 박봄만 빠졌다…CL·산다라박·공민지 3인 회동[SC…

[스포츠조선 백지은 기자] 2NE1 3인의 멤버들이 한자리에 뭉쳤다.

공민지는 11일 자신의 계정에 "우정훠궈. 마이 시스터즈"라며 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 공민지 CL 산다라박이 한자리에 모인 모습이 담겼다. 사적 만남이지만 여전히 힙한 멤버들의 패션 감각과 밝은 얼굴이 눈에 띈다. 다만 건강상의 이유로 팀 활동을 중단한 박봄은 빠져 있어 아쉬움을 남겼다.

박봄 소속사 디네이션은 6일 "박봄이 의료진으로부터 충분한 휴식과 안정이 필요하다는 소견을 받아 논의 끝에 향후 일정에 함께하지 못하게 됐다. 박봄이 회복에 전념할 수 있도록 팬 여러분의 따뜻한 격려 부탁 드린다. 박봄의 빈자리가 느껴지지 않도록 최선을 다할 산다라박 CL 공민지에게도 응원 보내주시면 감사하겠다"고 밝혔다.

2NE1은 지난해 데뷔 15주년 기념 아시아 투어 '웰컴백'을 통해 완전체 재결합 했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

56세 심현섭, ♥정영림 임테기 결과..결혼 3개월 만에 “역사적인 날”

2.

안재욱, 재벌家 수장들 사이서 포착…‘원조 한류 대부’ 대통령 만찬 초대

3.

장혜진 "'기생충'때 무명이라 드레스 협찬無…김숙이 도와줘 칸영화제 다녀왔다"(홈즈)

4.

'49세 미혼' 송승헌, 잘 생겼는데 전 여친과 헤어진 이유 "친구 모임이 화근"

5.

[SC인터뷰]"10년 차지만 스물넷"…전소미, 혼란 속에서 찾은 솔로 컬러(종합)

연예 많이본뉴스
1.

56세 심현섭, ♥정영림 임테기 결과..결혼 3개월 만에 “역사적인 날”

2.

안재욱, 재벌家 수장들 사이서 포착…‘원조 한류 대부’ 대통령 만찬 초대

3.

장혜진 "'기생충'때 무명이라 드레스 협찬無…김숙이 도와줘 칸영화제 다녀왔다"(홈즈)

4.

'49세 미혼' 송승헌, 잘 생겼는데 전 여친과 헤어진 이유 "친구 모임이 화근"

5.

[SC인터뷰]"10년 차지만 스물넷"…전소미, 혼란 속에서 찾은 솔로 컬러(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

"언젠가 한번 붙고 싶었다" 폰세 연승 행진 끊을까? → ERA 2.14 롯데 구세주, 외나무다리에서 만났다 [인터뷰]

2.

"손흥민이 페널티킥 찼어야지!" 美매체도 안타까워한 데뷔전 그 순간…LA FC 'SON 효과'로 파워랭킹 상승

3.

한국 투어 일정 잡아! 손흥민, MLS의 아시아 시장 개척 '선두 주자'…"24개월 동안 최대한 활용해야"

4.

1~2위 맞대결에 1~3선발 투입해 스윕, 5월 꼴찌팀이 4경기차 선두라니[민창기의 일본야구]

5.

호날두 미쳤다! 대박 HERE WE GO 또또또 해냈다...알 나스르 미친 라인업 탄생

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.