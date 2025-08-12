스포츠조선

추구미=무해함 '악마가 이사왔다', 알고 보면 '엑시트' 보다 먼저다

기사입력 2025-08-12 14:42


추구미=무해함 '악마가 이사왔다', 알고 보면 '엑시트' 보다 먼저다

[스포츠조선 조지영 기자] 코미디 영화 '악마가 이사왔다'(이상근 감독, 외유내강 제작)가 이상근 감독의 기획 및 연출 의도를 공개했다.

'악마가 이사왔다'는 이상근 감독이 데뷔작으로 고려했던 작품인 만큼 남다른 애정을 바탕으로 탄생한 영화다. '?엑시트'는 어디로 갈지 모르는 청춘들이 내달리는 이야기를 담았다면, '악마가 이사왔다'는 각자의 여정에서 우연히 만난 청춘들이 자신만의 길을 찾아 다시 걸어가는 이야기를 담아 '?엑시트'와는 또 다른 재미로 관객들과 깊은 공감대를 형성한다.

특히 "좋은 사람들과 다시 한번 함께하고 싶었다"라는 이상근 감독의 바람과 같이 '엑시트' 제작진이 뭉친 것과 더불어, <'엑시트'의 흥행 주역 임윤아가 합류해 특유의 싱그러운 에너지로 '악마가 이사왔다'에 경쾌한 생동감을 불어넣었다.

여기에 우월한 피지컬과는 반전되는 매력을 선보일 안보현, 인간미 넘치는 연기를 보여줄 성동일, 통통 튀는 매력의 주현영이 완벽한 시너지를 이루며 이상근 감독이 추구하는 '사람 냄새'나는 작품, '악마가 이사왔다'를 탄생시켰다.

새벽마다 악마로 깨어나는 선지(임윤아)의 저주가 어린 시절부터 이어져왔고, 그 곁을 아빠 장수(성동일)와 사촌 아라(주현영)가 묵묵히 지켜내는 모습은 끈끈한 가족애를 보여주며 관객들에게 진한 잔상을 남긴다.

이상근 감독은 유쾌한 연출로 이러한 감동 포인트를 담아내 보는 이들이 영화 속 인물들의 감정에 자연스럽게 스며들게끔 한다. 뿐만 아니라 이상근 감독은 특유의 청춘을 향한 애정 어린 시선에서 청년 백수 길구(안보현)가 선지의 보호자 역할을 하며 스스로 성장해나가는 모습을 그려내 관객들에게 뜻밖의 감동을 선사한다.

이렇듯 이상근 감독만의 진정성 가득한 연출이 담긴 '악마가 이사왔다?'는 무해한 웃음과 예상 밖의 반전이 선사할 울림으로 올여름 극장가를 사로잡을 전망이다.

'악마가 이사왔다'는 새벽마다 악마로 깨어나는 여자를 감시하는 기상천외한 아르바이트를 하게 된 청년 백수의 영혼 탈탈 털리는 이야기를 담은 작품이다. 임윤아, 안보현, 성동일, 주현영 등이 출연했고 '엑시트'의 이상근 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 13일 개봉한다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

