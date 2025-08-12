스포츠조선

송혜교, 9세 연하에 ♥플러팅 당했다.."심장 고장나니까 웃지 마요!!"

기사입력 2025-08-12 14:45


[스포츠조선 김소희 기자] 배우 송혜교가 절친이자 다비치의 강민경이 보낸 간식차를 인증했다.

12일, 송혜교는 자신의 SNS 계정에 "민경아, 너무 고마워~ 최고!"라는 글과 함께 강민경이 촬영장에 보낸 간식차를 공개했다. 공개된 사진 속 간식차에는 "더운 날 쿄띵꽁띵골띵해질 팥빙수 드시고 가세요! 민자 동생 민경이가 팥빙수 얼려왔어요"라는 문구가 적힌 현수막이 달려 있어 눈길을 끌었다.

이어 강민경은 송혜교를 위한 삼행시를 지어 센스를 발휘했다. 그는 "송혜교씨 혜맑게 혜혜 웃지 마세요!! 교장 나요.. 내 심장이"라며 송혜교에 대한 애정을 아낌없이 표현했다. 이에 송혜교는 손 하트로 고마움을 표하며 화답했다.


한편 송혜교는 내년 공개 예정인 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'(가제)에 출연한다.

'천천히 강렬하게'에는 송혜교 외에 공유, 차승원, 이하늬, 설현 등이 출연해 호흡을 맞춘다.

