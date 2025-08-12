LCK, 13~17일 LoL파크에서 국가보훈부와 함께 광복 80주년 맞이…

|
LCK(리그 오브 레전드 챔피언스 코리아)가 국가보훈부와 손잡고 광복 80년 기념 캠페인을 서울 종로구 LoL 파크에서 진행한다고 밝혔다.
'빛나는 발걸음, 새로운 길'이라는 슬로건을 내건 광복 주간은 하나로 모이는 빛, 빛의 발자취 따라 걷기, 빛으로 빚은 이야기 등 참여형 프로그램으로 구성된다. LoL파크에서 진행되는 현장 프로그램 '하나로 모이는 빛'에서는 관람객이 광복을 떠올리면 생각나는 단어, 문장을 종이에 적어 전시하는 참여형 콘텐츠가 운영된다. 참가자에게는 광복 80년 한정 LCK 굿즈가 증정된다.
또 광복과 관련된 전국 독립 관련 현충시설을 방문하고 인증사진을 촬영하는 '빛의 발자취 따라 걷기' 프로그램 진행 후 LoL파크에서 사진을 인증하면 추가 굿즈를 제공하는 이벤트도 마련됐다. 13~17일에 LoL파크는 광복을 기념하는 테마로 꾸며질 예정이며, 크리에이터와 협업한 홍보 영상도 공개할 예정이다.
LCK는 지난 2024년 국가보훈부와 업무 협약을 체결하면서 의미 있는 행사를 함께 진행했다. 2024 LCK 서머에는 제복근무자 및 가족 초청 특별관람석 지정, 국가보훈부 홍보부스 운영, 제복근무자 감사 캠페인 확산, 인플루언서 참여 영상 콘텐츠 제작, 중계방송 시 국가보훈부 공익 광고 송출, LCK 내 제복 관련 스킨 코드 제공, 캠페인 상품(굿즈) 제작 판매, 수익금 일부 기부 등의 캠페인을 진행했으며 국가보훈부와 실무협의체 등을 구성, 운영했다.
이정훈 LCK 사무총장은 "2024년 국가보훈부와 업무 협약을 체결한 이후 제복근무자의 희생과 헌신에 대한 사회적 관심 제고를 위해 힘을 합친 바 있는 LCK는 올해 광복 80년을 맞아 과거의 발걸음을 후대가 이어받아 새로운 길을 밝힌다는 취지의 뜻깊은 행사를 함께 진행하게 되어 영광"이라고 말했다.
