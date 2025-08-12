스포츠조선

LCK, 13~17일 LoL파크에서 국가보훈부와 함께 광복 80주년 맞이 '광복 주간' 캠페인 실시

기사입력 2025-08-12 15:28


LCK, 13~17일 LoL파크에서 국가보훈부와 함께 광복 80주년 맞이…



LCK(리그 오브 레전드 챔피언스 코리아)가 국가보훈부와 손잡고 광복 80년 기념 캠페인을 서울 종로구 LoL 파크에서 진행한다고 밝혔다.

이에 따라 13일부터 17일까지 LoL파크에서 열리는 LCK 정규리그 경기는 국가보훈부가 광복 80년을 맞아 준비한 '광복 주간' 캠페인에 동참한다. 이번 캠페인은 국가를 위해 희생하고 헌신한 분들에 대한 감사와 존중의 의미를 되새기고, 과거의 발걸음을 이어 받아 모든 세대가 함께 밝히는 새로운 길을 조명한다는 취지에서 기획됐다.

'빛나는 발걸음, 새로운 길'이라는 슬로건을 내건 광복 주간은 하나로 모이는 빛, 빛의 발자취 따라 걷기, 빛으로 빚은 이야기 등 참여형 프로그램으로 구성된다. LoL파크에서 진행되는 현장 프로그램 '하나로 모이는 빛'에서는 관람객이 광복을 떠올리면 생각나는 단어, 문장을 종이에 적어 전시하는 참여형 콘텐츠가 운영된다. 참가자에게는 광복 80년 한정 LCK 굿즈가 증정된다.

또 광복과 관련된 전국 독립 관련 현충시설을 방문하고 인증사진을 촬영하는 '빛의 발자취 따라 걷기' 프로그램 진행 후 LoL파크에서 사진을 인증하면 추가 굿즈를 제공하는 이벤트도 마련됐다. 13~17일에 LoL파크는 광복을 기념하는 테마로 꾸며질 예정이며, 크리에이터와 협업한 홍보 영상도 공개할 예정이다.

LCK는 지난 2024년 국가보훈부와 업무 협약을 체결하면서 의미 있는 행사를 함께 진행했다. 2024 LCK 서머에는 제복근무자 및 가족 초청 특별관람석 지정, 국가보훈부 홍보부스 운영, 제복근무자 감사 캠페인 확산, 인플루언서 참여 영상 콘텐츠 제작, 중계방송 시 국가보훈부 공익 광고 송출, LCK 내 제복 관련 스킨 코드 제공, 캠페인 상품(굿즈) 제작 판매, 수익금 일부 기부 등의 캠페인을 진행했으며 국가보훈부와 실무협의체 등을 구성, 운영했다.

황의균 국가보훈부 대변인은 "젊은 세대들에게 큰 인기를 끌고 있는 이번 LCK 대회 기간의 캠페인을 통해 광복 80년의 의미와 보훈의 가치를 되새길 수 있기를 바라며, 앞으로도 다양한 세대가 함께 보훈을 쉽게 접하고 체험할 수 있는 프로그램을 마련하기 위해 노력하겠다"라고 밝혔다.

이정훈 LCK 사무총장은 "2024년 국가보훈부와 업무 협약을 체결한 이후 제복근무자의 희생과 헌신에 대한 사회적 관심 제고를 위해 힘을 합친 바 있는 LCK는 올해 광복 80년을 맞아 과거의 발걸음을 후대가 이어받아 새로운 길을 밝힌다는 취지의 뜻깊은 행사를 함께 진행하게 되어 영광"이라고 말했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'띠동갑 필라테스 강사♥' 윤정수 "갑자기 결혼? 여친이 먼저 청혼해"(돌싱포맨)

2.

'자녀만 다섯' 호날두, 70억 반지로 프러포즈..10년 열애 끝 결혼한다

3.

"유부녀한테 작업 걸지 마" 비, 뉴욕 간 ♥김태희에 달달한 플러팅

4.

'박성광♥' 이솔이, 암 항원 수치 상승에 좌절 "멘털 잡기 힘들어, 정말 지긋지긋"

5.

이성미, 엄마만 5명 충격 "아버지 4번 재혼, 의붓형제 줄줄이 사탕"

연예 많이본뉴스
1.

'띠동갑 필라테스 강사♥' 윤정수 "갑자기 결혼? 여친이 먼저 청혼해"(돌싱포맨)

2.

'자녀만 다섯' 호날두, 70억 반지로 프러포즈..10년 열애 끝 결혼한다

3.

"유부녀한테 작업 걸지 마" 비, 뉴욕 간 ♥김태희에 달달한 플러팅

4.

'박성광♥' 이솔이, 암 항원 수치 상승에 좌절 "멘털 잡기 힘들어, 정말 지긋지긋"

5.

이성미, 엄마만 5명 충격 "아버지 4번 재혼, 의붓형제 줄줄이 사탕"

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독]'코리안 야말' 박승수, 1군 훈련 이어 라커까지 배정 받았다...개막 엔트리 보인다!

2.

"손흥민! 손흥민! 손흥민!" SON 커리어 역사상 이런 적은 처음...놀란 반응 "EPL에서는 야유만 했는데"

3.

HERE WE GO 피셜! 리버풀의 PSG 공격수 영입설→"불가능, 이삭 영입에 집중"…이적료 1600억 요구

4.

"진짜 세게 던진 것을 너무 느꼈다" 문동주도 정확히 기억한 160.7km의 그 순간의 비하인드. 157km 안타 맞자 160.7km로 또 정면 승부[SC 코멘트]

5.

필리핀, 대만 8강 진출. 아시아컵 8강 두 자리 남았다. 한-일 동반진출 가능할까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.