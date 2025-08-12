스포츠조선

넷마블의 신작 MMORPG '뱀피르', 2차 캐릭터명 선점 이벤트 실시

기사입력 2025-08-12 16:52


넷마블의 신작 MMORPG '뱀피르', 2차 캐릭터명 선점 이벤트 실시



넷마블은 뱀파이어 컨셉트 MMORPG '뱀피르'의 2차 '캐릭터명 선점' 이벤트를 12일 오후 1시부터 진행한다고 밝혔다.

앞서 이날 오전 11시부터 실시한 1차 캐릭터명 선점 이벤트가 약 50분만에 조기 마감됨에 따라, '뱀피르'의 2차 캐릭터명 선점 이벤트는 전체 서버의 수용 인원을 확장해 진행한다. '뱀피르' 공식 웹사이트에서 진행되며, 넷마블 ID 로그인 후 사전등록 시 사용한 휴대폰 번호 인증을 통해 오후 1시부터 참여할 수 있다. 전체 서버에서 단 한 개의 닉네임이 존재하기에 자신만의 유니크한 닉네임을 원하는 이용자라면 캐릭터명 선점 이벤트에 참여할 필요가 있다. 캐릭터명 선점에 참여한 이용자들은 사전 다운로드 기간 및 출시 이후 선점한 캐릭터명으로 캐릭터 생성이 가능하다.

'뱀피르'는 현재 사전등록을 진행 중이며, 휴대폰 및 PC 사전등록과 양대마켓 사전등록, 카카오톡, 유튜브 채널 구독 등 총 3단계를 모두 진행 시 사전등록 한정 초상화 '불멸의 프란츠'를 비롯해 '14만 9000원 상당의 패키지', 탈것 '저주 뿔 사슴'과 '우레 소리 늑대', '100만 골드' 등을 제공한다. '뱀피르'는 국내 모바일게임의 수준을 한 단계 끌어올렸다는 평가를 받은 '리니지2 레볼루션'의 주요 개발진이 참여한 신작 MMORPG로, 뱀파이어 컨셉트와 다크 판타지풍의 중세 세계관이라는 차별화된 소재로 오는 26일 정식출시 예정이다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"유부녀한테 작업 걸지 마" 비, 뉴욕 간 ♥김태희에 달달한 플러팅

2.

박탐희, 이혼설에 입 열었다 "동료 배우도 진짜 남편 있냐 물어봐"

3.

이성미, 엄마만 5명 충격 "아버지 4번 재혼, 의붓형제 줄줄이 사탕"

4.

[SC현장]"'우영우' 뛰어넘을 것"…엄정환x송승헌 '금쪽같은 내 스타', ENA의 금쪽될까(종합)

5.

'생활고 고백' 정가은 "반지하 살다 지상 원룸으로 이사, 사람은 빛 보고 살아야"

연예 많이본뉴스
1.

"유부녀한테 작업 걸지 마" 비, 뉴욕 간 ♥김태희에 달달한 플러팅

2.

박탐희, 이혼설에 입 열었다 "동료 배우도 진짜 남편 있냐 물어봐"

3.

이성미, 엄마만 5명 충격 "아버지 4번 재혼, 의붓형제 줄줄이 사탕"

4.

[SC현장]"'우영우' 뛰어넘을 것"…엄정환x송승헌 '금쪽같은 내 스타', ENA의 금쪽될까(종합)

5.

'생활고 고백' 정가은 "반지하 살다 지상 원룸으로 이사, 사람은 빛 보고 살아야"

스포츠 많이본뉴스
1.

'글로벌 스타' 호날두 드디어 결혼 임박! 69억짜리 다이아 약혼 반지 공개…8년 교제 '자녀만 4명'

2.

'한국 국대에도 드디어 귀화 선수가!' MF 카스트로프, '독일→한국' 축협 변경 확인

3.

두근두근 LG 톨허스트, 중간은 필요 없다 → 무조건 강해야.. 과연 대박일까

4.

'KBO 역대 3번째 대기록 눈앞' 김경문 감독, 한화와 역사적 시즌 보내나

5.

이럴수가! KIA 네일, 대구에선 승리가 없다! → ERA 4.67 '라팍 4수'는 성공할 것인가

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.