'심형탁 子' 하루, 체중→머리 둘레까지 상위권..자이언트 베이비 인증 …

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 배우 심형탁의 아들 생후 6개월 하루가 영유아 검진 결과 상위권을 기록한다.
하루는 키, 체중, 머리 둘레 등 성장의 정도를 알 수 있는 신체사이즈 측정에 돌입하자 의사선생님을 사로잡는 눈웃음을 뽐내 보는 이들의 광대를 승천하게 만든다. 최근 하루의 체중이 0.2kg 감소했다며 걱정을 드러내는 심형탁을 향해 의사선생님은 "하루의 몸무게는 상위 3%"라며 체중감소는 걱정하지 않아도 된다고 안심시켜 웃음을 자아낸다.
또한 하루는 키와 머리둘레 역시 최상위권으로, 자이언트 베이비임을 인증해 놀라움을 선사한다. 특히 심형탁은 "뭐든 상위권이 좋다"라며 '머리숱 부자' 하루의 머리둘레가 최상위권이라는 사실에 기쁨을 드러낸다. 이에 최지우가 "하루가 머리가 크다는 건가요?"라고 묻자 심형탁은 "머리 털 때문에 머리 둘레가 크게 측정된 것 같다"라며 하루 보호에 나서 현장을 빵 터지게 했다는 후문.
하루의 남다른 신체 결과와 하루의 예방접종기는 오늘 방송되는 '슈돌'에서 확인할 수 있다.
한편 '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.
