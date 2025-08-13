스포츠조선

'심형탁 子' 하루, 체중→머리 둘레까지 상위권..자이언트 베이비 인증 ('슈돌')

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 배우 심형탁의 아들 생후 6개월 하루가 영유아 검진 결과 상위권을 기록한다.

'슈퍼맨이 돌아왔다'(연출 김영민, 이하 '슈돌')는 2013년 처음 방송된 이래 13년 동안 국민의 사랑을 받고 있다. 2023년 은우에 이어 지난 6월 2주차, 3주차 TV-OTT 비드라마 부문 출연자 화제성 부문에서 '슈돌' 정우가 2주 연속 10위권 안에 오르며 최연소 최강 화제성의 형제임을 입증했다. (굿데이터코퍼레이션 기준)

또한 지난 7월 보건복지부가 주최한 제14회 '인구의 날' 기념식에서 '대통령 표창'을 받아 '국민 육아 예능'의 위엄을 보여준 것에 이어 '슈돌' 공식 유튜브 채널 구독자가 KBS가 프로그램 단위로 운영 중인 유튜브 채널 중 최초로 100만 명을 돌파하며 뜨거운 인기를 보여주고 있다. 오늘(13일) 방송되는 '슈돌' 585회는 '어느 멋진 여름날' 편으로, 3MC 박수홍, 최지우, 안영미와 슈퍼맨 심형탁이 함께하는 가운데, 심형탁의 아들 하루가 영유아 검진을 받아 관심을 모은다.

하루는 키, 체중, 머리 둘레 등 성장의 정도를 알 수 있는 신체사이즈 측정에 돌입하자 의사선생님을 사로잡는 눈웃음을 뽐내 보는 이들의 광대를 승천하게 만든다. 최근 하루의 체중이 0.2kg 감소했다며 걱정을 드러내는 심형탁을 향해 의사선생님은 "하루의 몸무게는 상위 3%"라며 체중감소는 걱정하지 않아도 된다고 안심시켜 웃음을 자아낸다.

또한 하루는 키와 머리둘레 역시 최상위권으로, 자이언트 베이비임을 인증해 놀라움을 선사한다. 특히 심형탁은 "뭐든 상위권이 좋다"라며 '머리숱 부자' 하루의 머리둘레가 최상위권이라는 사실에 기쁨을 드러낸다. 이에 최지우가 "하루가 머리가 크다는 건가요?"라고 묻자 심형탁은 "머리 털 때문에 머리 둘레가 크게 측정된 것 같다"라며 하루 보호에 나서 현장을 빵 터지게 했다는 후문.

그런가 하면, 하루는 낯선 병원에서도 방긋방긋 천사 미소를 지어 시선을 사로잡는다. 하루는 의사 선생님의 부름에도 환한 미소로 옹알이하며 얌전히 검진을 받아 랜선 이모, 삼촌들의 마음을 사르르 녹게 만들 예정. 어떤 상황에서도 웃음을 잃지 않던 하루가 예방접종에도 도전한다고 전해져 '순둥이' 미소천사 하루가 웃으며 주사를 맞을 수 있을지 관심을 모은다.

하루의 남다른 신체 결과와 하루의 예방접종기는 오늘 방송되는 '슈돌'에서 확인할 수 있다.

한편 '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.

