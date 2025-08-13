최여진, 남편 이단종교설 "부인할 가치도 없어…그 종교에서 부인해달라고 …

고재완 기자
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
'75세' 임성훈 눈물 "'세상에 이런일이' 하차, 두렵고 허전했다" ('유퀴즈')
58세 이영자, 축구선수와 결혼 직전까지 갔었다.."그때 했었어야 했는데"
조권, 안타까운 근황 "현재 체지방 거의 없는 상태"...'닭껍질 피부' 공개 (라스)
[공식] 유승준 "李 대통령 사면 원한적 없다, 명예회복 위해 韓 입국 원해"(전문)
[SC이슈] “기부금인 줄” 무속인 된 정호근, 5년치 세금 ‘무신고’…지각 완납
"우리한테만 폰세가 5번 나왔어." 15연승 폰세 최대 피해자는 KT. 5번 등판에 한화 다이겼다[수원 코멘트]
다저스가 버린 이유? 그건 아니지, '6이닝 8K 무실점' 메이, 이적 후 보스턴에 첫 승 선사
英 1티어 폭로, 손흥민 떠나자 180도 돌변...'최악의 영입' 히샬리송 잔류 계획
'충격' 손흥민, 토트넘에 186억 뿌리고 떠났다→10년도 모자라 마지막 순간까지 헌신…다니엘 레비 회장 '함박 웃음'
"슬프더라" 우상과의 갑작스런 이별, 신화가 떠난 자리, 이제는 '청년 마무리'의 시간