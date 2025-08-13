스포츠조선

태진아 6년 병간호에 ♥옥경이 치매 호전..子 이루 "사랑스러운 엄마 HBD"

기사입력 2025-08-13 22:34


태진아 6년 병간호에 ♥옥경이 치매 호전..子 이루 "사랑스러운 엄마 H…

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 태진아의 아내이자 이루의 어머니인 이옥형 씨의 근황이 공개됐다.

13일 이루는 자신의 SNS에 "HBD MT LOVELY MOM!"이라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 태진아는 아내 이옥형 씨의 생일을 맞아 함께 외출한 모습. 그는 아내 옆에서 환한 미소를 지으며 따뜻한 눈빛으로 바라보고 있다. 짧은 흰 머리를 한 이옥형 씨는 예전보다 훨씬 편안한 모습으로 미소를 지으며, 그동안의 고단함을 잊은 듯 평온한 표정을 짓고 있다.


태진아 6년 병간호에 ♥옥경이 치매 호전..子 이루 "사랑스러운 엄마 H…
앞서 태진아는 2023년 아내 이옥형 씨의 치매 투병 사실을 처음 공개하며 많은 팬들의 응원과 격려를 받았다. 그 후 3월 방송된 MBN '특종세상'에서 아내의 상태에 대해 직접 언급하기도 했다. 그는 "내가 지극정성으로 병간호를 하다 보니 치매가 진행되던 것이 멈췄다. 최근에는 아내가 '여보, 아빠'라고 부르며 기억력이 돌아오고 있다는 것을 느꼈다"며, 그 순간의 감동을 전했다. 태진아는 "그때 눈물이 나왔지만, 아내가 나를 '여보'라고 부르며 기억을 되찾아가고 있다는 사실에 행복을 느꼈다"고 말하며 많은 이들의 가슴을 울렸다.

한편 태진아는 1981년 이옥형 씨와 결혼, 슬하에 두 아들을 뒀다. 차남 이루는 가수 겸 배우로 활동 중이다. 태진아의 히트곡 '옥경이'의 주인공으로 알려진 아내 이옥형 씨는 6년 여 째 치매 투병 중인 것으로 알려졌다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

기안84 "박나래, 술만 취하면 전현무 싫다고...지금은 고민 상담 메이트" 폭로 ('나래식')

2.

이용식 손녀, 태어난지 벌써 100일.."이엘아 축하해♥"

3.

선우용여, 은퇴 후 미국 이민간 이유 "시댁 식구와 방 두 칸집서 13년 살아"[종합]

4.

기안84, 박나래 전 남친 폭로 "키 190cm에 잘생겨...재산 노리고 접근한 줄" ('나래식')

5.

이영자, 최용수와 ♥핑크빛이었다 "총각 처녀로 슬쩍 만나"(남겨서)

연예 많이본뉴스
1.

기안84 "박나래, 술만 취하면 전현무 싫다고...지금은 고민 상담 메이트" 폭로 ('나래식')

2.

이용식 손녀, 태어난지 벌써 100일.."이엘아 축하해♥"

3.

선우용여, 은퇴 후 미국 이민간 이유 "시댁 식구와 방 두 칸집서 13년 살아"[종합]

4.

기안84, 박나래 전 남친 폭로 "키 190cm에 잘생겨...재산 노리고 접근한 줄" ('나래식')

5.

이영자, 최용수와 ♥핑크빛이었다 "총각 처녀로 슬쩍 만나"(남겨서)

스포츠 많이본뉴스
1.

무려 10승 대체자인데…ML 38승 외인, 타자일순까지 당했다 '진땀 가득 데뷔전'

2.

'본인이 미국 에이전트 계약해놓고 더 놀라다니.' 강백호 "무조건 간다는 거 아냐. 선택지 중 하나일뿐"[수원 인터뷰]

3.

[공식발표]KFA 심판위원회 "전남 득점 취소 오심→울산 루빅손 득점 정심"

4.

'2글스'는 확실하게 굳힌다…'와이스 11K&손아섭 3타점' 한화, 3위 롯데에 위닝시리즈 확보 '6.5G 차' [대전 리뷰]

5.

한준수, 데뷔 첫 그랜드슬램 결승포, KIA 연패 후 연승 위닝시리즈 확보...삼성 4연패, 안방 6연패[대구리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.