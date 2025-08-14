스포츠조선

이광수, 8년 연인 ♥이선빈 언급.."좋은 인연과 잘 만나고 있다"(뜬뜬)

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이광수가 8년째 열애 중인 연인 이선빈에 대한 진심 어린 애정을 드러냈다.

14일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '생일잔치는 핑계고'라는 제목의 영상이 업로드됐다.이날 유재석의 생일을 맞아, 그의 절친 지석진, 이광수, 양세찬을 초대 소소한 생일파티를 열어 근황에 대해 이야기하는 시간을 가졌다.

유재석은 "광수 같은 경우 내가 연애 코치로 많이 활약했다"며 이광수의 연애사를 언급했다. 이광수는 "내 인생 최악이었다"고 열변을 토했지만, 유재석은 "광수가 지금 선빈이 잘 만나고 있는데, 그 연애를 내가 만들어줬다고 해도 과언이 아니다"라며 뿌듯해 했다.

이어 "거기까지 가는 과정을 내가 다 해준거다. 지금 좋은 인연을 만나지 않았냐"라고 물었고, 이광수는 고개를 끄덕이며 웃어 보였다.

유재석은 이어 "선빈 씨 영화도 잘 되고 있지 않나?"라며 최근 개봉한 영화 '노이즈'를 언급했다.


이때 지석진은 이선빈이 영화 홍보차 자신의 유튜브 채널에 출연한 것을 언급하며 "내가 한 몫 했다. 내가 열심히 했다. 자연스럽게 홍보해줬다"고 생색을 냈다.

이에 유재석은 "추접스럽게 '내가 한 몫했다'가 뭐냐"고 핀잔을 줬고, 이광수 또한 "감사한데 이렇게 직접적으로 이야기 하는 게 어디있냐"고 덧붙여 웃음을 안겼다.

이광수는 "그래도 형 채널 덕에 홍보 많이 됐다"며 지석진에게 감사 인사를 전하며, 연인 이선빈에 대한 애정도 자연스럽게 드러냈다.


한편 이광수는 2016년 SBS '런닝맨'에서 이선빈을 만나 인연을 맺었다. 9세 차이를 극복하고 연인으로 발전한 두 사람은 2018년 12월 "만난 지 5개월 됐다"며 열애를 인정했다.

두 사람은 열애를 공식 인정한 뒤 방송이나 인터뷰에서 서로에 대한 애정을 당당하게 드러냈다. 생일에는 SNS에 '좋아요'를 누르며 조용한 '럽스타그램'을 이어가기도 하고, 지난해에는 두 사람이 일본 여행 중 찍힌 사진이 공개돼 화제가 되기도 했다.

