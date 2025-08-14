천정명, A4 한가득 욕 편지 받았다..."안티팬 많이 늘어" ('라스'…

|
[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 배우 천정명이 군시절 '악마 조교' 에피소드를 털어놨다.
그는 "대대장님과 중대장님이 '네가 천사 조교처럼 대하면 팬들이 더 많아질거다'면서 설득하셨다"며 "이후 수락 후 천사 조교처럼 하려고 했다"고 했다.
그러나 한 기수에 300명을 통제해야 하는 상황에 지쳐 악마 조교가 됐다는 천정명은 훈련병의 무개념 행동에 악마 조교를 소환한 일화를 공개했다.
|
천전명은 "어쩔 수 없이 악마 조교가 됐다"면서 "한편으로는 통제는 됐지만, 안티 팬들이 많이 늘었다. 훈련병들이 곳곳에 내 욕을 그렇게 써놨더라"고 해 웃음을 안겼다.
그는 "충격적인 일도 있었다"며 "훈련병들이 매주 부모님께 편지를 쓴다. 이 친구들은 조교들이 검열하는지 몰랐던 거다. 한 훈련병이 내 욕을 그렇게 써놨더라. 내 욕을 A4용지 한 가득 써놨다"며 악마 조교 에피소드를 공개했다.
천정명은 "당시 로맨틱 코미디를 많이 해서 연하남 이미지가 있었다. 근데 조교로 보니 반대 이미지니까 부모님, 가족들한테 욕을 엄청 했더라"며 "한편으로는 재미있었다. 그만큼 조교를 잘한 증거니까"라며 웃었다.
또한 천정명은 "과거 '진짜 사나이'에서 재연도 했었다. 그것도 600만 조회수가 나왔다"며 그 시절 악마 조교의 귀환이 담긴 '진짜 사나이' 영상이 공개돼 눈길을 끌었다.
