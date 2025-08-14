스포츠조선

혜리·류준열 재회 불발..'응팔' 10주년 MT 논의중 류준열 빠진다

[스포츠조선 이유나 기자]혜리는 가고 류준열은 안간다.

드라마 '응답하라 1988'(이하 '응팔') 출연진이 방영 10주년을 맞아 뭉친다. 다만 주연 배우인 혜리와 류준열의 재회는 성사되지 않을 전망이다.

'응팔 신원호 감독과 이우정 작가 소속사 에그이즈커밍 측은 13일 "'응팔' 10주년을 기념한 콘텐츠를 논의 중인 것은 맞다. 세부 사항은 확정되지 않았다"고 밝혔다.

앞서 '응팔' 제작진이 첫 방송 10주년을 기념해 MT를 기획하고 있으며, 에그이즈커밍 주도로 오는 10월 중 강원도 모처로 여행을 떠날 계획이 보도된 이후 두 사람의 재회 여부가 화제를 모은 바.

이에 대해 혜리의 소속사 써브라임 관계자는 "참석할 예정"이라고 밝혔다. 반면 류준열 측은 드라마 '들쥐' 촬영 일정이 겹쳐 참석이 어렵다는 입장을 전했다.

2015년 첫 방송된 '응팔'은 1988년 다섯 가족이 서울 도봉구 쌍문동 한 골목 이웃에 살았다는 설정을 담은 코믹극이다. 최고 시청률 18.8%(닐슨코리아 유료방송가구 기준)을 기록하며 '응답하라' 시리즈 중 가장 많은 사랑을 받았다.

한편 혜리와 류준열은 '응답하라 1988'에 함께 출연하며 연인 사이로 발전, 8년여간의 공개 열애 끝에 2023년 결별했다. 이후 류준열은 배우 한소희와 열애설에 휘말렸고, 혜리는 "재밌네"라고 짧은 심경을 밝혀 환승연애 의혹이 제기됐다. 한소희는 이를 적극 부인했지만 류준열은 침묵했고, 결국 두 사람은 결별했다. 혜리는 최근 영화 '빅토리'에서 인연을 맺은 댄서 우태와의 열애설에 휩싸였다. 혜리와 우태 양측 모두 "아티스트 사생활이라 확인불가" 입장을 밝히면서 열애설을 사실상 인정한 분위기다.

lyn@sportschosun.com

