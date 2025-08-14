스포츠조선

'폭군' 이채민 뒤통수 가격하는 '셰프' 임윤아의 등장이라..'폭군의 셰프' 500년 뛰어넘는 관계성 예고

기사입력 2025-08-14 08:35


'폭군' 이채민 뒤통수 가격하는 '셰프' 임윤아의 등장이라..'폭군의 셰…

[스포츠조선 문지연 기자] 임윤아와 이채민이 시대를 뛰어넘는 로맨스를 그린다.

오는 23일 첫 방송될 tvN 새 토일드라마 '폭군의 셰프'(fGRD 극본, 장태유 연출)에서 셰프 티저와 킹 티저를 공개하며 미래에서 온 셰프와 절대 미각의 왕 사이 믿을 수 없는 만남을 궁금케 하고 있다.

공개된 셰프 티저 영상 속에는 쓰리스타 셰프를 꿈꾸던 중 낯선 공간에 떨어진 연지영(임윤아)의 다사다난한 적응기가 담겨 있다. 그 시대에는 볼 수 없었던 낯선 옷차림에 연지영을 보는 사람들의 시선에는 경계심이 가득한 상황. "저는 500년 뒤 미래에서 왔어요"라고 사실을 말해도 믿어주는 이 하나 없는 데다가 포졸들에게 끌려가기까지 해 험난한 앞날을 예감하게 만든다.

하지만 연지영은 이에 굴하지 않고 셰프로서 갈고닦은 실력을 마음껏 발휘하며 살아갈 구멍을 찾아 나선다. 과거에는 볼 수 없는 신묘한 요리 기법과 메뉴들을 수라상에 올려 왕 이헌(이채민)을 미혹시키는 것. 이에 "오늘 폭군의 셰프가 되었다"며 대령숙수복을 입고 궁궐 안에 나타난 연지영이 무사히 원래 세계로 돌아갈 수 있을지 관심이 집중된다.

반면, 함께 공개된 킹 티저 영상에는 수상한 귀녀(鬼女)를 만나 맛의 황홀경에 빠지게 될 왕 이헌의 이야기가 펼쳐지고 있다. 수라상을 뒤엎고 대신들의 만류에도 사냥을 즐기며 무소불위의 권력을 휘두르고 있지만 미래에서 와 현대식 사고를 장착한 연지영의 눈에는 이러한 행동이 황당하게만 느껴질 터. "징하다, 징해"라며 이헌의 뒤통수를 사정없이 가격하는 연지영의 거침없는 한방이 폭소를 자아낸다.

생전 처음 경험해보는 불경한 손길에 분노한 이헌은 연지영을 잡아들여 수라간에 가두는 파격적인 형벌을 내린다. "하루라도 같은 음식을 올리거나 나의 입맛에 맞지 않을 시에는"이라며 으름장을 놓으면서도 연지영이 만드는 음식에 한껏 심취해 있어 이헌이 이미 연지영의 요리에 홀렸음을 짐작하게 한다. 과연 까다로운 입맛을 가진 왕 이헌의 취향을 저격한 음식은 무엇일지 호기심을 자극하고 있다.

'폭군의 셰프'는 오는 23일 오후 9시 10분에 첫 방송된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이수근♥' 아내 14년만 신장 재이식, 간절한 기도와 눈물 "건강해져서 만나"

2.

강은비 "오보 때문에 근친상간 여배우 됐다…루머글 전부 신고"[SC리뷰]

3.

이광수, 8년 연인 ♥이선빈 언급.."좋은 인연과 잘 만나고 있다"(뜬뜬)

4.

'군입대' 차은우, 얼굴천재 친동생 공개…어머님이 누구니[SC이슈]

5.

안재현, 이혼 5년만에 '재혼 가정' 의사 밝혔다 "외로워..가족 단위 부럽다" (칼있스마)

연예 많이본뉴스
1.

'이수근♥' 아내 14년만 신장 재이식, 간절한 기도와 눈물 "건강해져서 만나"

2.

강은비 "오보 때문에 근친상간 여배우 됐다…루머글 전부 신고"[SC리뷰]

3.

이광수, 8년 연인 ♥이선빈 언급.."좋은 인연과 잘 만나고 있다"(뜬뜬)

4.

'군입대' 차은우, 얼굴천재 친동생 공개…어머님이 누구니[SC이슈]

5.

안재현, 이혼 5년만에 '재혼 가정' 의사 밝혔다 "외로워..가족 단위 부럽다" (칼있스마)

스포츠 많이본뉴스
1.

5실점이나 했는데 '따봉?' 새로 데려온 롯데 외인 투수 데뷔전 충격 5실점, 10승 데이비슨 생각나는 팬들[대전현장]

2.

"슬라이더가 먹히지 않아서…" 무기 긴급 변경→11K 대성공, '4전 4승' 거인은 완벽하게 잡는다

3.

[슈퍼컵 리뷰]'역대급 유관력' 이강인, 미친 왼발로 시즌 1호골+승부차기 골 폭발! PSG, '손 빠진'토트넘에 0-2→2-2→승부차기 '기적의 역전 드라마'로 첫 우승

4.

챔스 우승후 헌신짝처럼 버려진 '이강인 동료 GK' 결국 맨시티 간다..."펩 감독과 대화,경영진과 합의"[佛레퀴프]

5.

"외국인들 4일 턴" 초강수 던진다…'고작 1G차' 5강 포기 절대 못 한다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.