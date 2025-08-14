박민영, 소시오패스 그 자체.."이유가 이해돼"('컨피던스맨 KR')

|
[스포츠조선 문지연 기자] '컨피던스맨 KR' 박민영이 천재 사기꾼 리더로 변신했다.
특히 박민영은 '컨피던스맨 KR'에서 IQ165, 상위 1%의 천재적 두뇌를 지닌 상속녀이자 사기꾼 리더 윤이랑 역을 맡아 치밀함과 대담함, 발랄함과 섬세함을 동시에 갖춘 캐릭터를 유연하게 표현한다. 박민영은 '컨피던스맨 KR'을 통해 인생캐를 또 한 번 경신하며 로코퀸에 이은 케이퍼물 퀸에 등극을 예고한다.
이와 관련 14일 '컨피던스맨 KR' 박민영이 '천재 사기꾼 리더' 윤이랑의 카리스마를 오롯이 드러낸 '포스 압살 첫 장면'으로 시선을 강탈한다. 극 중 윤이랑(박민영)이 '코인 세탁소'에서 결연한 자신의 각오를 선포하는 상황. 세탁기 앞 의자에 걸터앉은 윤이랑은 치명적인 눈빛과 시크한 표정으로 주변을 살피며 플랜을 짜고, 포스 넘치는 고개 꺾기로 리더의 고충을 암시한다. 또한 화려한 패턴과 여성스러운 실루엣의 미니원피스, 박시한 레더 재킷으로 '화보 찢은 코디'를 완성해 '미모 만렙' 리더의 면모를 뽐낸다. 위선에 찬 악당들을 확실하게 '세탁'할 윤이랑의 맹활약에 기대감이 치솟는다.
제작진은 "촬영을 하면 할수록 박민영이 아니면 누가 윤이랑을 했을지 도무지 상상불가였다"라는 극찬과 함께 "'케이퍼물'까지 섭렵한 박민영의 명연기를 '컨피던스맨 KR'에서 꼭 감상해달라"라고 전했다.
한편, '컨피던스맨 KR'은 9월 6일 오후 9시 10분 TV CHOSUN과 쿠팡플레이에서 동시에 첫 공개되며, 글로벌에서는 아마존 프라임 비디오를 통해 국내를 제외한 240개 국가 및 지역에서 볼 수 있다.
