스포츠조선

'천만영화 출연' 40대 배우, 자택서 아내 폭행…가정폭력 신고에 경찰 출동

기사입력 2025-08-14 14:32



[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 각종 영화, 드라마에 출연한 40대 배우가 가정폭력 신고를 당했다는 것이 뒤늦게 알려졌다.

14일 경찰에 따르면 지난달 24일 오후 경기도 부천시 자택에서 40대 배우 A씨가 아내 B씨를 폭행했다는 신고가 들어왔다.

A씨는 B씨와 말다툼을 벌이다 집에서 나가려 했고, B씨가 A씨를 막아서는 과정에서 몸싸움이 벌어진 것으로 알려졌다. 경찰은 A씨를 폭행 혐의로 조사했으나 B씨가 처벌을 원치 않아 형사 사건이 아닌 가정보호사건으로 분류했다.

경찰 관계자는 "가정폭력 신고가 들어와 조치한 것은 맞다"며 "가정보호 사건이라 구체적 내용을 밝힐 수 없다"고 밝혔다.

한편, A씨는 각종 영화, 드라마에 출연해 얼굴을 알렸으며 천만 관객을 동원한 국내 영화에 조연으로 출연했다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

금보라 "이혼 창피해하던 子 가출..전남편 집 갔다가 커서 돌아와"

2.

김병만, 이혼 아픔 뒤 '아들과 딸' 존재 최초고백…"가족들이 내 구세주"

3.

인기 보이그룹 멤버, 女 통역사 성추행 혐의 벌금 200만원→위약금 5억[종합]

4.

'천만영화 출연' 40대 배우, 자택서 아내 폭행…가정폭력 신고에 경찰 출동

5.

이동국, 딸 재시·재아 잘 키웠네…'아이돌 미모'로 연 합동 생일파티

연예 많이본뉴스
1.

금보라 "이혼 창피해하던 子 가출..전남편 집 갔다가 커서 돌아와"

2.

김병만, 이혼 아픔 뒤 '아들과 딸' 존재 최초고백…"가족들이 내 구세주"

3.

인기 보이그룹 멤버, 女 통역사 성추행 혐의 벌금 200만원→위약금 5억[종합]

4.

'천만영화 출연' 40대 배우, 자택서 아내 폭행…가정폭력 신고에 경찰 출동

5.

이동국, 딸 재시·재아 잘 키웠네…'아이돌 미모'로 연 합동 생일파티

스포츠 많이본뉴스
1.

롯데 충격의 5연패, 1.5경기 차 역전 사정권이다...그런데 감독은 "욕심내지 않겠다" 왜? [인천 현장]

2.

大폭락 미쳤다! 1540억→560억 '스페인 가서 행복 축구 할래요'…고액 연봉까지 발목→"맨유 거액의 손실 감수"

3.

박지성 보면서 배운 게 하나도 없네...'음주가무' 맨유 문제아, 구단 공개 저격 "방향성도 없어"

4.

군입대 전 불꽃 태운다! 한화 김기중-이상혁, 상무 합격…롯데는 합격자 無

5.

[공식발표]"전남 득점 오심 이유는 기술적 결함" KFA, 판정 논란 해명자료 공개…울산 루빅손 골은 정심→'온필드리뷰' 대상 아냐

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.