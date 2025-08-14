스포츠조선

'레전드 오브 이미르', 14일부터 '오버부스트' 사전예약 시작

기사입력 2025-08-14 19:10


'레전드 오브 이미르', 14일부터 '오버부스트' 사전예약 시작



위메이드는 MMORPG '레전드 오브 이미르(Legend of YMIR)'에서 14일부터 '오버부스트' 사전예약을 시작했다.

오버부스트는 신규 클래스 '아처' 업데이트와 다양한 이벤트를 포함한 캠페인으로, 빠른 캐릭터 성장을 위한 각종 혜택을 지원한다. '레전드 오브 이미르'에선 오는 28일 업데이트를 통해 근접과 원거리 전투가 모두 가능한 신규 클래스 '아처'와 경험치 대량을 획득할 수 있는 신규 서버 '솔'과 '카리'가 추가될 예정이다. 신규 서버에서 시작하는 이용자에게는 4주 만에 60레벨, 1 각성을 달성할 수 있는 경험치 부스트와 영웅 등급 장비 풀세트를 제공한다.

사전예약은 오는 27일까지 진행된다. 이벤트 특설 페이지에서 사전예약을 완료한 이용자는 '솔의 소환권' 22개, '마니의 소환권 선택 상자' 200개, '상급 호른' 등의 아이템을 받을 수 있다. 이를 위해 위메이드는 14일부터 오버부스트 워밍업 이벤트를 시작한다. '솔의 소환'을 특정 횟수 달성하면 전설 등급 소환물을 지급하며, 이미 보상을 받은 이용자도 이번 이벤트에 한 번 더 참여 가능하다. 또 임무 이벤트를 통해 영웅 등급 장비로 교환 가능한 '갈라르의 영웅 증표' 300개와 '경쟁의 희귀 KBO 디시르 선택상자'를 선물한다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



