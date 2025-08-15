스포츠조선

[SC이슈] '47세' 럭키, 9월 28일 결혼…韓 예비신부 임신까지 '겹경사'

기사입력 2025-08-15 10:41


[SC이슈] '47세' 럭키, 9월 28일 결혼…韓 예비신부 임신까지 '…
럭키. 스포츠조선DB

[스포츠조선 안소윤 기자] 인도 출신 방송인 럭키(47)가 한국인 여성과 결혼한다.

15일 마이데일리는 럭키가 오는 9월 28일 서울 모처에서 비연예인 한국인 여성과 결혼식을 올린다고 보도했다.

보도에 따르면, 럭키는 결혼과 함께 아빠가 되는 겹경사를 맞았다. 두 사람은 부모가 될 준비를 마쳤으며, 화목한 가정을 이루기 위해 최선을 다하고 있는 것으로 전해졌다.

한편 럭키는 1996년 처음 한국에 들어와 여행 가이드로 활동했으며, 이후 '대한외국인', '라디오스타', '비정상회담' 등 다양한 예능 프로그램에 출연해 방송인으로서 활약을 펼쳤다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 배우 백원길, 양양 휴가지서 참변..유연석 "아쉽고 비통해" 애도의 12주기

2.

유명 아이돌, “같이 화장실 가자” 통역사 추행..유죄 판결

3.

전현무 60억 강남 아파트 처분, 김포로 이사간다..'母에 큰 효도' 결심 (나혼산)

4.

송혜교, 또 나라 위한 선행..'광복 80주년' 멕시코 한인 독립운동 알린다

5.

소시 효연, '럽스타그램 업로드 실수'에 "살 떨린다..너무 끔찍" (살롱드돌)

연예 많이본뉴스
1.

故 배우 백원길, 양양 휴가지서 참변..유연석 "아쉽고 비통해" 애도의 12주기

2.

유명 아이돌, “같이 화장실 가자” 통역사 추행..유죄 판결

3.

전현무 60억 강남 아파트 처분, 김포로 이사간다..'母에 큰 효도' 결심 (나혼산)

4.

송혜교, 또 나라 위한 선행..'광복 80주년' 멕시코 한인 독립운동 알린다

5.

소시 효연, '럽스타그램 업로드 실수'에 "살 떨린다..너무 끔찍" (살롱드돌)

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 유니폼 세계에서 제일 잘팔려...메시X르브론 넘었다" LA회장'피셜'

2.

'충격 6연패' 모든 것을 쏟아부은 롯데, 연장 11회 헛심만 썼다…무득점 탈출 → 연장 혈투 후유증까지, 잔인한 현실 [SC포커스]

3.

진짜 '우주의 기운'이? '철인' 박해민 다치니 이틀 연속 취소. 후반기 8할 승률 이어가나[SC 포커스]

4.

"전력을 다 해도 안 되면 그만두겠다" 17㎏ 뺐는데 허리통증 재발, 약속대로 미련 없이 떠나는 18년차 거포[민창기의 일본야구]

5.

西 최고 매체 보도 "이강인, 아틀레티코 마드리드 영입 명단 포함"...EPL 이적설도 폭발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.