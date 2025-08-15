스포츠조선

윤정수, 12세 연하 ♥예신 최초 공개..“여봉♥”에 현장 초토화

기사입력 2025-08-15 11:19


윤정수, 12세 연하 ♥예신 최초 공개..“여봉♥”에 현장 초토화

윤정수, 12세 연하 ♥예신 최초 공개..“여봉♥”에 현장 초토화

[스포츠조선닷컴 박아람 기자] 코미디언 윤정수가 드디어 예비신부를 공개한다.

지난 14일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '1호가 될 순 없어2' 말미 예고편에는 윤정수가 등장해 결혼을 앞둔 예비 신랑의 근황을 전한다. 특히 윤정수의 결혼을 축하하기 위해 코미디계 선배인 임미숙·김학래, 팽현숙·최양락 부부를 비롯해 이경실, 김지선이 총출동해 눈길을 끌었다.

윤정수는 "이렇게 할 수 있다는 게 얼마나 행복한지 모르겠다. 감사합니다"라며 설레는 소감을 전했고 선배들은 궁금증을 참지 못하고 질문 공세를 쏟아냈다.

임미숙은 "첫 키스는 언제 했냐"고 물었고, 이경실은 "예비신부는 일반인이냐"고 질문, 팽현숙은 "정수가 올해 몇 살이지?"라며 웃음을 자아냈다.

급기야 임미숙과 최양락은 "예비신부한테 전화 한 번 걸어보면 안 되냐", "가만히 있을게. 목소리 듣기만 할 게"라고 요청했고, 윤정수는 이에 "알겠다"며 전화 연결을 시도했다.

전화를 받은 예비신부는 다정한 목소리로 "여봉♥"이라고 말했고, 이에 현장은 난리법석이 됐다..

전화 연결을 하지 않겠다고 했지만 이경실은 전화를 건네받아 "우리 모두가 결혼 너무너무 축하하고요"라며 따뜻한 축하를 전했다. 이에 윤정수는 추스르듯 안경을 벗고 고개를 숙이며 마른 세수를 하는 모습을 보여 웃음을 더했다.

팽현숙은 "예비 신부 얼굴 보고 싶다"고 말했고, 윤정수는 "곧 오실 거다"며 예비신부의 방송 최초 공개를 예고했다.


이어 밝은 분홍색 구두와 바지차림의 화사한 여성의 모습이 등장해 궁금증을 더욱 키웠다.

한편 윤정수는 지난 13일 방송된 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'에서 "올해 안에 장가간다"며 "결혼식장을 보러 다니고 있고, 혼인신고도 올해 안에 할 예정"이라고 밝힌 바 있다.

1972년생인 윤정수는 현재 12세 연하의 필라테스 강사와 약 8개월째 열애 중인 것으로 알려졌다.

tokkig@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 배우 백원길, 양양 휴가지서 참변..유연석 "아쉽고 비통해" 애도의 12주기

2.

유명 아이돌, “같이 화장실 가자” 통역사 추행..유죄 판결

3.

전현무 60억 강남 아파트 처분, 김포로 이사간다..'母에 큰 효도' 결심 (나혼산)

4.

송혜교, 또 나라 위한 선행..'광복 80주년' 멕시코 한인 독립운동 알린다

5.

소시 효연, '럽스타그램 업로드 실수'에 "살 떨린다..너무 끔찍" (살롱드돌)

연예 많이본뉴스
1.

故 배우 백원길, 양양 휴가지서 참변..유연석 "아쉽고 비통해" 애도의 12주기

2.

유명 아이돌, “같이 화장실 가자” 통역사 추행..유죄 판결

3.

전현무 60억 강남 아파트 처분, 김포로 이사간다..'母에 큰 효도' 결심 (나혼산)

4.

송혜교, 또 나라 위한 선행..'광복 80주년' 멕시코 한인 독립운동 알린다

5.

소시 효연, '럽스타그램 업로드 실수'에 "살 떨린다..너무 끔찍" (살롱드돌)

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 유니폼 세계에서 제일 잘팔려...메시X르브론 넘었다" LA회장'피셜'

2.

'충격 6연패' 모든 것을 쏟아부은 롯데, 연장 11회 헛심만 썼다…무득점 탈출 → 연장 혈투 후유증까지, 잔인한 현실 [SC포커스]

3.

진짜 '우주의 기운'이? '철인' 박해민 다치니 이틀 연속 취소. 후반기 8할 승률 이어가나[SC 포커스]

4.

"전력을 다 해도 안 되면 그만두겠다" 17㎏ 뺐는데 허리통증 재발, 약속대로 미련 없이 떠나는 18년차 거포[민창기의 일본야구]

5.

西 최고 매체 보도 "이강인, 아틀레티코 마드리드 영입 명단 포함"...EPL 이적설도 폭발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.