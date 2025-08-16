스포츠조선

안정환♥이혜원 子 리환, 국제학교 후회 "영어 제대로 못 배워, 맨땅에 헤딩"

기사입력 2025-08-16 07:23


안정환♥이혜원 子 리환, 국제학교 후회 "영어 제대로 못 배워, 맨땅에 …

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 안정환 이혜원 부부의 아들 리환 군이 국제학교식 수업에 대한 아쉬움을 고백했다.

14일 유튜브 채널 '제2혜원'에서는 '처음으로 한국 영문법 문제를 풀어본 리환이? 정답률은 엄마가 더 높다..슌'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이혜원은 고3이 된 아들 리환 군과 공부법에 대해 이야기를 나눴다. 이혜원은 리환 군에게 "장점은 자기 스케줄과 자기 시간, 이런 타임 테이블을 잘 정리해서 혼자 스스로의 교육법을 잘 한다더라"라고 물었고 리환 군은 "주변 친구들에 비해서는 제 나름대로 스케줄을 정리한다"고 밝혔다.

이에 이혜원은 "리환이의 스케줄 관리는 부모지만 저도 배울 점이 많이 있는 거 같다. 영어, 수학 다른 과목도 차근차근 쌓아가는 공부법이 있는 거 같다"며 "사실 리환이가 국제학교를 다니고 있는데 리환 군은 영어를 배울 때 가장 힘들었던 점이 뭐냐"고 궁금해했다.


안정환♥이혜원 子 리환, 국제학교 후회 "영어 제대로 못 배워, 맨땅에 …
이에 리환 군은 "싱가포르에 가서 영어공부를 시작했는데 그때 영어할 줄 몰랐다. 근데 엄마가 저를 싱가포르를 던져놨다. 맨땅에 헤딩이라 봐도 된다"며 "영어를 따로 배운다기보다는 아무래도 해외에 있고 생소한 환경이다 보니까 주변 친구들과 적응하면서 같이 배웠다. 말이 안 통하면 같이 못 노니까 주변 친구들에게 물어볼 것도 물어보고 선생님께 편하게 물어볼 수 있는 환경이라 물으면서 영어를 많이 접했다. 환경이 제일 중요하다고 본다"고 밝혔다.

하지만 아쉬운 점도 있었다고. 리환 군은 "환경도 좋았지만 개인적으로 편하게 질문하고 같이 문제를 풀어볼 수 있는 전담 선생님이 있었으면 좋지 않을까 싶다"고 털어놨다.

이에 이혜원은 "국제학교는 영어도 중요했지만 운동, 음악도 중요해서 다채롭게 수업을 했기 때문에 거기 안에서 새로운 영어도 배우지 않았냐"고 물었고 리환 군은 "제일 후회하는 건 맨땅에 헤딩이기 때문에 문법과 단어들에 대한 개념이랑 구조, 그거를 솔직히 확실히 배우지 못했다고 솔직히 밝혔다.

리환 군은 "요즘도 가끔 영어를 어느 정도 할 수 있어도 틀리는 부분이 많다. 그런걸 제대로 배웠으면 영어를 더 잘 할 수 있지 않았을까. 영어를 할 수 있어도 문법적인 개념과 아주 다르다"며 요즘에는 문법 공부를 위해 선생님, 친구들에게 문법에 대해 거리낌없이 질문한다고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

슈, 임효성♥이 도박빛 2.5억 갚아줬는데.."남 같아 '여친 있냐' 질문도 해"

2.

장윤정, 새벽 촬영 지각한 제작진 저격.."꽤나 불편한 스타일"

3.

'♥우태 열애설' 혜리, 야무진 살림요정 "주방용품 다 사은품"

4.

전현무, 김포 전원주택 로망 산산조각..어머니 "결혼해야지" 질색 ('나혼산')[종합]

5.

전소미, 172cm·46kg 비결 밝혔다 "입맛 없어, 배부른 느낌 싫다"

연예 많이본뉴스
1.

슈, 임효성♥이 도박빛 2.5억 갚아줬는데.."남 같아 '여친 있냐' 질문도 해"

2.

장윤정, 새벽 촬영 지각한 제작진 저격.."꽤나 불편한 스타일"

3.

'♥우태 열애설' 혜리, 야무진 살림요정 "주방용품 다 사은품"

4.

전현무, 김포 전원주택 로망 산산조각..어머니 "결혼해야지" 질색 ('나혼산')[종합]

5.

전소미, 172cm·46kg 비결 밝혔다 "입맛 없어, 배부른 느낌 싫다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'이래서 염갈량인가' 무사 1,2루서 이례적인 부정투구 확인 요청→볼넷, 밀어내기 사구. 2-2 동점[인천 현장]

2.

손흥민 이적 후 180도 입장변화, '방출 0순위' 히샬리송 이유 있었다...프랭크 감독 미친 신뢰 "정말 최고였다"

3.

4연승 상승세 → 1위가 눈앞인데 에이스 휴식? 1002승 감독의 생각은 달랐다 [창원포커스]

4.

"땡큐!박주호" 울산-서울 모두 부리람X멜버른과 '홈'-빗셀고베,상하이 선화 '원정'...장거리 원정 피한 꿀대진 뽑았다[ACLE 조주첨 속보]

5.

'김서현 안좋아? 그럼 정우주 있잖아' 감독도 코치도 흐뭇한 155km 아기독수리 무서운 성장세[창원현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.