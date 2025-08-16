안정환♥이혜원 子 리환, 국제학교 후회 "영어 제대로 못 배워, 맨땅에 …

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 안정환 이혜원 부부의 아들 리환 군이 국제학교식 수업에 대한 아쉬움을 고백했다.
이에 이혜원은 "리환이의 스케줄 관리는 부모지만 저도 배울 점이 많이 있는 거 같다. 영어, 수학 다른 과목도 차근차근 쌓아가는 공부법이 있는 거 같다"며 "사실 리환이가 국제학교를 다니고 있는데 리환 군은 영어를 배울 때 가장 힘들었던 점이 뭐냐"고 궁금해했다.
이에 이혜원은 "국제학교는 영어도 중요했지만 운동, 음악도 중요해서 다채롭게 수업을 했기 때문에 거기 안에서 새로운 영어도 배우지 않았냐"고 물었고 리환 군은 "제일 후회하는 건 맨땅에 헤딩이기 때문에 문법과 단어들에 대한 개념이랑 구조, 그거를 솔직히 확실히 배우지 못했다고 솔직히 밝혔다.
리환 군은 "요즘도 가끔 영어를 어느 정도 할 수 있어도 틀리는 부분이 많다. 그런걸 제대로 배웠으면 영어를 더 잘 할 수 있지 않았을까. 영어를 할 수 있어도 문법적인 개념과 아주 다르다"며 요즘에는 문법 공부를 위해 선생님, 친구들에게 문법에 대해 거리낌없이 질문한다고 밝혔다.
