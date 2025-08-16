김태호PD, 유재석이 살렸다 "뇌수막염 투병에 PD 그만둘 생각" ('십…

스포츠조선

김태호PD, 유재석이 살렸다 "뇌수막염 투병에 PD 그만둘 생각" ('십오야')

기사입력 2025-08-16 07:46


[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '십오야' 김태호PD가 PD를 그만둘 뻔한 일화를 고백했다.

15일 유튜브 채널 '채널십오야'에서는 '대한민국 예능계 두 거장의 정상회담'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

김태호PD는 "'무한도전' 시작하기 전에는 그만둘 생각을 몇 번 했다. 적성에 안 맞았다"고 고백했다. 김태호PD는 "그전까지만 해도 PD가 현장에서 목소리 큰 사람, 사회서 좋은 사람이 잘 되던 시절을 봐와서 그거는 나랑 적성에 안 맞는데 싶었다"고 말했고 나영석PD는 격하게 공감했다.

김태호PD는 요즘도 섭외할 때 기도를 할 정도라며 "아직도 그러는 거보면 익숙해졌지만 기본 성격에는 안 맞는 직업 같다"며 "적성에 안 맞아서 미국에 있는 패션스쿨 비즈니스 과정에 에세이도 써서 보냈다. 그때가 30살 크리스마스였다. '무한도전' 하기 전 '일밤'에서 '대단한 도전'을 할 때였다. 그때는 연출 1명, 조연출 1명이니까 조연출이 일주일 내내 편집을 다 한다. 하루는 편두통이 심해서 응급실에 가서 진료를 받았더니 뇌수막염 때문에 척수액을 뽑았다. 그때까지만 해도 '이거 큰일났다. 입원하면 안 되는데. 내일까지 편집을 끝내야 하는데' 라는 생각만 했다"라고 털어놨다.


나영석PD 역시 이에 공감했고 김태호PD는 "심지어 교통사고가 나서 병원에 실려가고 했는데도 밤에 '저 편집해야 된다' 하고 절뚝거리면서 나왔다"고 밝혔다.

김태호PD는 "(뇌수막염 때문에) 병원에 입원했는데 31살까지, 내년까지만 해보고 안 되면 직장을 옮기자 했다. 그래도 5년은 해야 되지 않을까? 해서 만난 게 '무한도전'이었다"고 밝혔다.

'무한도전'을 시작하게 된 계기에 대해서는 "재석이 형 연락처 받으려고 들어갔던 프로그램이다. 대한민국 예능 피디 다 합쳐서 200명 안 되는데 형은 프로그램을 4~5개밖에 안 되니까 저 안에 들어가려면 어떤 방법을 쓸까 하다가 '무한도전'은 더 내려갈 곳이 없어서 한 학기를 같이 해보면 내년에 뭔가를 제안할 수 있지 않을까 했다"고 솔직히 밝혔다.

김태호PD는 "'무한도전은' 없어지기로 했다가 '상상원정대' 때문에 저한테 기회를 주셨다. 저는 원래 음악중심을 하기로 했었다. 결과적으로는 시대의 혜택을 받은 거 같다"고 겸손하게 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

