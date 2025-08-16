스포츠조선

기사입력 2025-08-16 10:15


이민우 예비신부, 임신 중 하혈로 위기…3개월만 감격 재회 ('살림남')

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '살림남' 이민우가 예비신부를 3개월 만에 재회한다.

16일(토) 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 이민우가 예비 신부와 그녀의 6세 딸을 만나기 위해 직접 일본으로 향하고, 2세의 성별까지 최초로 공개된다.

이민우는 지난 방송에서 미모의 재일교포 3세 예비 신부와의 결혼 및 임신 소식, 그리고 예비 신부의 6세 딸 존재를 공개하며 큰 화제를 모았던바, 드디어 이번 주 가족이 될 두 사람을 만나기 위해 직접 일본으로 향한다.

특히 이날 방송에서는 그동안 영상 통화로만 얼굴을 비쳤던 예비 신부가 처음으로 직접 등장해 시선을 사로잡는다. 약 3개월 만에 재회한 이민우와 예비 신부는 그녀의 딸과 함께한 첫 만남을 회상하며 결혼을 결심하게 된 계기를 털어놓는다. 이어 갑작스러운 임신 소식을 접했을 당시의 솔직한 심경은 물론 임신 중 하혈로 위기를 겪었던 순간까지 고백해 이목을 집중시킨다.

또한 그동안 베일에 싸였던 예비 신부의 6세 딸도 방송에서 최초 공개된다. 엄마를 꼭 빼닮은 사랑스러운 외모와 귀여운 행동으로 스튜디오 MC들의 미소를 자아낸 딸은 오랜만에 만난 이민우를 반갑게 맞으며 앞으로 한 가족이 될 세 사람의 모습에 기대감을 더한다. 특히 딸과 가까워지기 위해 유치원에 직접 마중 나선 이민우의, 지금까지 보지 못했던 예비 남편이자 아빠로서의 다정한 모습에 모두가 놀란다.

한편, 현재 이민우의 2세를 임신 중인 예비 신부는 이민우 몰래 딸과 함께 출산 전 태아의 성별을 밝히는 깜짝 젠더리빌 파티를 준비한다. 예상치 못한 이벤트에 놀란 이민우는 2세 성별이 공개되자 감격스러운 표정으로 기쁨을 드러낸다. 이어 그는 부모님에게도 곧바로 영상 통화를 걸어 소식을 전하는데, 과연 이민우의 부모님은 어떤 반응을 보였을지 궁금증을 자아낸다.

예비 남편이자 아빠 이민우가 마주한 웃음과 감동의 순간은 16일(토) 오후 9시 20분에 방송되는 KBS 2TV '살림남'에서 확인할 수 있다.

wjlee@sportschosun.com

