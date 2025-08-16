장영란, 뇌출혈로 사망 확률 90% 子에 오열 "뇌사 중에서도 최악" (…

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 성적이 고민인 학생과 가족의 인생을 바꿔줄 단 한 번의 기회, 채널A '성적을 부탁해: 티처스2'에 사망 확률 90%를 이겨내고 기적처럼 살아난 고1 도전학생이 찾아온다.
이제 여느 아이들처럼 평범한 학생으로 돌아온 도전학생은 학교생활을 진심으로 즐기며 '교과우수상'까지 받았다. 또 기적을 경험한 이후 도전학생은 '신경외과 의사'가 되고 싶다며 공부 의지를 불태웠다. 심지어 병상에서 깨어난 뒤 팔을 움직일 수 있게 되자, 수학 문제를 풀고 싶다며 병상에서도 수학 공부를 했다고 밝혔다. '수포자' 전현무는 "입원 중인데 수학 공부가 정말 본인 의지가 맞냐"며 도전학생의 '수학 사랑'을 믿지 못했다. 수학 문제를 너무 풀고 싶었다는 도전학생의 말에 '수학 1타' 정승제는 감격했다.
죽음의 문턱에서 돌아온 기적의 고1 도전학생에게 과연 얼마나 심각한 공부 공백이 있을지, 도전학생의 성적과 문제점은 17일 일요일 저녁 7시 50분 방송되는 채널A '성적을 부탁해: 티처스2'에서 공개된다.