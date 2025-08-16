블랙핑크 리사, 日 배우와 침대 셀카 포착…'재벌 2세♥' 질투할라

|
[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 블랙핑크(BLACKPINK) 리사가 일본 톱스타 사카구치 켄타로와 실제 연인을 방불케 하는 케미스트리를 선보였다.
공개된 영상 속 두 사람은 연인의 전형적인 순간들을 자연스럽게 연기했다. 침대에서의 스킨십, 함께 양치하는 장면, 포옹 등 '커플 클리셰'를 완벽히 소화하며 팬들의 폭발적인 반응을 이끌어냈다.
리사는 올해 초 데뷔 후 처음으로 정규앨범 'Alter Ego'를 발매, 미국 빌보드 '톱 앨범 세일즈' 차트 1위, '빌보드 200' 7위에 오르며 글로벌 영향력을 입증했다. 또한 지난 2월 발매한 'Born Again(본 어게인)'으로 '2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈(VMA)' 베스트 K팝 부문에 세 번째 노미네이트되며 글로벌 K팝 대표주자임을 다시금 증명했다. 해당 곡은 도자 캣(Doja Cat), 레이(RAYE)와 협업한 곡으로 화제를 모았다.
현재 리사는 블랙핑크 월드투어 'DEADLINE(데드라인)'을 진행 중이며, 전 세계 투어 공연은 전석 매진을 기록했다.
