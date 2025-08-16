스포츠조선

'신지♥' 문원, 허위 루머 확산에 칼 빼들었다 "법적 대응"

기사입력 2025-08-16 12:34


[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 코요태 신지와 내년 결혼 예정인 가수 문원이 허위사실 유포와 악의적 비방에 대해 강경 대응 방침을 밝혔다.

문원은 16일 개인 SNS 계정을 통해 "악의적이고 사실이 아닌 내용들이 일파만파 퍼지며 많은 분들이 피해를 받고 있다"며 "이에 법적인 대응을 하고자 한다"고 전했다.

법무법인 DLG는 공식 입장문을 내고 "문원씨와 신지씨의 결혼 소식이 알려진 이후 온라인 커뮤니티, SNS, 유튜브 등을 중심으로 사실이 아닌 내용이 무분별하게 유포되고 있다"며 "근거 없는 추측과 자극적인 콘텐츠가 지속적으로 확산 중"이라고 설명했다.

이어 "특히 일부 이용자들은 문원씨 개인 SNS 계정으로 욕설과 인신공격성 메시지를 반복적으로 보내고 있어 정신적 피해가 심각한 상황"이라고 덧붙였다.

또한 "당 법무법인은 지난 8월 5일 문원씨를 대리해 피해 정도가 중대한 일부 사안에 대해 관련 작성자들을 상대로 형사 고소장을 접수했다"며 "향후에도 허위사실 유포 및 악의적인 콘텐츠 제작·배포 행위가 확인될 경우 단호히 대응하겠다"고 강조했다.

앞서 신지는 가수 문원과 내년 상반기 즈음 결혼을 발표한 이후 전국민적인 '결혼 반대' 여론에 휩싸였다.

이에 신지는 의혹을 해명할 각종 문서들을 공개하며 "걱정 어린 의견과 의혹을 소속사와 함께 모두 확인했으며 의혹은 모두 사실이 아니라는 것을 확인했다"고 밝혔지만 걱정은 계속 됐다.

이후 신지는 자신의 유튜브 채널을 통해 응원해주시는 분들도 많이 생겼다. 댓글을 놓지 않고 읽은 걸 잘했다고 생각한 게 응원해주시는 분들이 엄청 많이 생겼다"면서 "당장 올해 결혼한다고 알고 계시는 분들이 너무 많으시더라"며 "아직 멀었다. 천천히 지켜봐 달라"고 당부했다.

