[공식] 이민우, 두 딸 아빠 됐다..'임신' ♥예비신부 최초공개 '미모…

[스포츠조선 이유나 기자] 가수 이민우가 두 딸의 아빠가 됐다.
이민우는 지난 방송에서 미모의 재일교포 3세 예비 신부와의 결혼 및 임신 소식, 그리고 예비 신부의 6세 딸 존재를 공개해 세간의 화제를 모았다.
이날 이민우는 "3개월만에 일본을 간다. 3개월만에 예비신부를 만나는 것"이라며 그 이유에 대해 "사실 제가 경제적으로 힘들기 때문에 비행기를 타고 자주 오가는 것이 부담이 된다"고 솔직하게 밝혔다.
일본 공항에 도착해 모노레일과 지하철을 갈아타며 50분 더 걸려 도착한 예비신부의 집. 반갑게 이민우를 맞이한 예비신부는 미모의 필라테스 강사였다.
현재 이민우와의 아기를 임신하고 있으며 임신 6개월이고 출산예정일은 12월 4일이라고 밝혔다.
이민우는 "임신한 뒤 예비신부가 피부도 많이 트러블이 올라왔고 얼굴이 오히려 수척해져서 안타까웠고 미안한 마음이 들었다"고 했다. 예비신부는 "계획했던 임신이 아니어서 앞으로 어떻게 해야할지 그런 것들에 많은 대화를 했는데 '오빠를 믿고 같이 살아보는게 어떠냐'고 말해줘서 좋았다"고 했다.
그녀는 아직도 경제적인 문제 때문에 임신 중에도 필라테스 강의를 하고 있는 중. 예비신부가 "많으면 4명 수업한다"며 "그러다 일을 하다가 하혈도 했다. 오빠는 무리하지 말라고 하는데 돈 문제로 부담주고 싶지 않아서 필라테스 예약을 무리해서 받았다. 그때 피가 나와서 병원 갔었다. 오빠 형편을 아니까 도와달라고 하기 힘들어서 부담을 줄수 없어서 계속 일했던 것 같다"고 했다.
싱글맘인 예비신부의 딸은 6살. 유치원 하원 시간에 맞춰 데리러간 이민우는 달려오는 딸의 모습에 이미 아버지가 될 준비를 끝마쳤다. 예비신부는 딸에 대해서 "민우를 오랜만에 봤는데도 달려가서 손잡는 모습을 보니까 너무 고마웠다"고 웃었다. 예비신부와 딸은 이민우를 위해 젠더리빌을 준비했고, 풍선을 터뜨리자 분홍색 꽃가루가 떨어졌다. 뱃속 아기도 딸로 공개된 것.
이민우는 "세 공주님 편한 마음으로 한국에 오십시요"라고 아빠가 될 준비를 끝마쳤다.
