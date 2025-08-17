애가 다섯인데…정주리, ♥남편 정관 수술 이후에도 정자 남았다(전참시)[…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 코미디언 홍현희가 절친 정주리를 만났다.
MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 360회에서는 특별한 콘텐츠를 촬영하는 홍현희의 모습이 그려졌다.
홍현희 집에 메이크업 아티스트 샵뚱, 임종훈 신입 스타일리스트, 그리고 코미디언 정주리가 방문했다. 다섯 아이의 엄마 정주리는 남편이 정관 수술 이후에도 정자가 남았다는 마라 맛 일화부터 셋째 아들이 모유와 생라면을 동시에 먹었다는 리얼 육아 일상까지 들려주며 시청자들을 깜짝 놀라게 했다.
잠시 후, 홍현희는 유튜브 콘텐츠 촬영으로 정주리 메이크오버 프로젝트를 진행했다. 주인공 정주리는 샵뚱과 신입 스타일리스트의 손길을 거쳐 리즈 시절을 되찾았다. 그녀는 180도 달라진 자신의 모습에 기뻐하며 막내 도준이와 함께 사진을 찍는 모습으로 보는 이들에게 감동을 안겼다.
시청률 조사 기관 닐슨 코리아에 따르면 '전참시' 360회는 채널 경쟁력을 가늠하는 핵심 지표인 2049 시청률 1.8%로 동시간대 방송된 모든 프로그램 중 1위를 차지했다. 특히 홍현희가 준비한 메이크오버의 취지가 전해지고, 그 주인공이 정주리라고 공개되는 순간은 분당 최고 시청률 4.7%를 기록하며 시청자들에게 깊은 울림을 선사했다.
다음 주 방송에서는 1년 만에 돌아온 서머 퀸 권은비가 카페를 직접 운영하며 보여주는 '찐 사장' 일상과 콘서트 비하인드를 최초 공개한다. 이어 권은비는 절친인 '솔로지옥 시즌4' 이시안의 집에 방문해 핫한 토크를 벌일 예정이다. 또한 독보적인 실력파 밴드 그룹 루시(LUCY)가 출격해 알뜰살뜰 가성비 생활 중인 멤버 상엽의 물욕 없는 일상은 물론, 소속사 대표 윤종신과 만남, 록 페스티벌 비하인드 등 다양한 이야기를 공개한다고 해 기대를 모은다.
MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'은 매주 토요일 오후 11시 10분 방송된다.
