스포츠조선

블랙핑크 로제, 제니 이겼다..걸그룹 브랜드평판 1위→제니 3위로 하락 '이변'[SC이슈]

기사입력 2025-08-17 11:26


블랙핑크 로제, 제니 이겼다..걸그룹 브랜드평판 1위→제니 3위로 하락 …

[스포츠조선 조지영 기자] 걸그룹 블랙핑크 로제가 멤버 제니를 꺾고 브랜드평판 1위를 차지했다.

한국기업평판연구소는 걸그룹 개인 브랜드평판 2025년 8월 빅데이터 분석을 위해 2025년 7월 17일부터 2025년 8월 17일까지 걸그룹 개인 725명의 브랜드 빅데이터 9991만7582개를 추출하여 걸그룹 개인 브랜드에 대한 소비자들 행동분석을 가지고 만든 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수로 브랜드평판지수를 분석했다. 지난 7월 걸그룹 개인 브랜드 빅데이터 1억442만6891개와 비교하면 4.32% 줄어들었다.?

2025년 8월 걸그룹 개인 브랜드평판 30위 순위는 블랙핑크 로제, 아이브 장원영, 블랙핑크 제니, 아이브 안유진, 에스파 윈터, 블랙핑크 리사, 레드벨벳 조이, 아이브 리즈, 블랙핑크 지수, 아이브 레이, 레드벨벳 슬기, 에스파 지젤, 시그니처 지원, 레드벨벳 아이린, 에스파 닝닝, 레드벨벳 웬디, 르세라핌 김채원, 엔믹스 설윤, 오마이걸 아린, 트와이스 정연, 트와이스 지효, 오마이걸 유아, 아이브 가을, 트와이스 미나, 레드벨벳 예리, 아이브 이서, 트와이스 다현, EXID 하니, ITZY 유나, 트와이스 채영 순으로 분석됐다.?

걸그룹 개인 브랜드평판 1위를 기록한 블랙핑크 로제 브랜드는 참여지수 62만2954 미디어지수 61만2938 소통지수 155만6336 커뮤니티지수 402만3679가 되면서 브랜드평판지수 681만5907로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 588만6074와 비교해보면 15.80% 상승했다.?

2위, 아이브 장원영 브랜드는 참여지수 89만9399 미디어지수 110만3998 소통지수 162만6836 커뮤니티지수 281만1325가 되면서 브랜드평판지수 644만1557로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 568만23과 비교해보면 13.41% 상승했다.?

3위, 블랙핑크 제니 브랜드는 참여지수 89만4551 미디어지수 88만4214 소통지수 151만226 커뮤니티지수 299만1715가 되면서 브랜드평판지수 628만705로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 536만2305와 비교해보면 17.13% 상승했다.?

4위, 아이브 안유진 브랜드는 참여지수 88만1518 미디어지수 84만5633 소통지수 124만3787 커뮤니티지수 121만5450이 되면서 브랜드평판지수 418만6388로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 351만9244와 비교해보면 18.96% 상승했다.?

5위, 에스파 윈터 브랜드는 참여지수 66만8307 미디어지수 62만2866 소통지수 99만1749 커뮤니티지수 103만3325가 되면서 브랜드평판지수 331만6247로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 246만4635와 비교해보면 34.55% 상승했다.?


한국기업평판연구소 구창환 소장은 "걸그룹 개인 브랜드평판 2025년 8월 브랜드 빅데이터 분석결과, 블랙핑크 로제 브랜드가 1위를 기록했다. 걸그룹 개인 브랜드 카테고리를 분석해보니 지난 7월 걸그룹 개인 브랜드 빅데이터 1억442만6891개와 비교하면 4.32% 줄어들었다. 세부 분석을 보면 브랜드소비 8.88% 하락, 브랜드이슈 3.32% 하락, 브랜드소통 7.47% 하락, 브랜드확산 0.15% 상승했다"라고 평판 분석했다.

이어 "2025년 8월
걸그룹 개인 브랜드평판 1위를 기록한 블랙핑크 로제 브랜드는 링크분석에서 '기록하다, 자축하다, 입증하다'가 높게 나왔고, 키워드 분석에서는 '뛰어, 아파트, 빌보드'이 높게 분석됐다. 긍부정비율분석에서는 긍정비율 93.42%로 분석됐다"고 브랜드 분석했다.

브랜드 평판지수는 소비자들의 온라인 습관이 브랜드 소비에 큰 영향을 끼친다는 것을 찾아내 브랜드 빅데이터 분석을 통해서 만들어진 지표이다. 걸그룹 개인 브랜드평판 분석을 통해 걸그룹 개인 브랜드에 대한 긍부정 평가, 미디어 관심도, 소비자들의 관심과 소통량을 측정할 수 있다. 걸그룹 개인 브랜드평판 분석에는 브랜드 영향력을 측정한 브랜드 가치평가 분석도 포함했다. ?


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이동국 家, 축구로 대박났다...10세 子시안, 대회 우승 MVP+차세대 국대 예약 ('뭉찬4')

2.

사망선고 유열, 폐 이식 2년 만 기적같은 근황 "16kg 증가·노래 열창"

3.

‘61세’ 김도균, 살아있는 게 기적..‘삼각김밥+샷 6번’ 극단 식습관

4.

슈♥임효성 별거 고백하더니 "'부부' 단어 부담, 친한 친구이자 이젠 남"

5.

안선영, 이혼 질문에 돌직구 “부부 합 안 맞아 따로 살아, 아이 부모로선 여전히 함께”

연예 많이본뉴스
1.

이동국 家, 축구로 대박났다...10세 子시안, 대회 우승 MVP+차세대 국대 예약 ('뭉찬4')

2.

사망선고 유열, 폐 이식 2년 만 기적같은 근황 "16kg 증가·노래 열창"

3.

‘61세’ 김도균, 살아있는 게 기적..‘삼각김밥+샷 6번’ 극단 식습관

4.

슈♥임효성 별거 고백하더니 "'부부' 단어 부담, 친한 친구이자 이젠 남"

5.

안선영, 이혼 질문에 돌직구 “부부 합 안 맞아 따로 살아, 아이 부모로선 여전히 함께”

스포츠 많이본뉴스
1.

엉덩이 때린 불주사 때문에...실책과 만루포에 고개 숙인 송승기[인천 현장]

2.

'데뷔골 가즈아!' 손흥민, MLS 입성 후 첫 선발...뉴잉글랜드전 '손톱' 출전!

3.

[EPL리뷰]"손흥민은 이제 과거다" '쿠두스→히샬리송 2골 합작+존슨 쐐기골' 토트넘, 개막전에서 번리 3-0 완파…프랭크 데뷔승

4.

'4:0→4:4→6:4→6:6→9:6' 200분 혈투의 끝은 NC 승리…한화 5연승 저지 "연패 탈출 의지가 강했다" [창원승장]

5.

'689일 만에 드디어' 국대 좌완의 귀환, 공짜 출루도 없었다…KIA 이러면 계산이 선다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.