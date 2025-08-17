블랙핑크 로제, 제니 이겼다..걸그룹 브랜드평판 1위→제니 3위로 하락 …

|
[스포츠조선 조지영 기자] 걸그룹 블랙핑크 로제가 멤버 제니를 꺾고 브랜드평판 1위를 차지했다.
걸그룹 개인 브랜드평판 1위를 기록한 블랙핑크 로제 브랜드는 참여지수 62만2954 미디어지수 61만2938 소통지수 155만6336 커뮤니티지수 402만3679가 되면서 브랜드평판지수 681만5907로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 588만6074와 비교해보면 15.80% 상승했다.?
2위, 아이브 장원영 브랜드는 참여지수 89만9399 미디어지수 110만3998 소통지수 162만6836 커뮤니티지수 281만1325가 되면서 브랜드평판지수 644만1557로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 568만23과 비교해보면 13.41% 상승했다.?
4위, 아이브 안유진 브랜드는 참여지수 88만1518 미디어지수 84만5633 소통지수 124만3787 커뮤니티지수 121만5450이 되면서 브랜드평판지수 418만6388로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 351만9244와 비교해보면 18.96% 상승했다.?
5위, 에스파 윈터 브랜드는 참여지수 66만8307 미디어지수 62만2866 소통지수 99만1749 커뮤니티지수 103만3325가 되면서 브랜드평판지수 331만6247로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 246만4635와 비교해보면 34.55% 상승했다.?
한국기업평판연구소 구창환 소장은 "걸그룹 개인 브랜드평판 2025년 8월 브랜드 빅데이터 분석결과, 블랙핑크 로제 브랜드가 1위를 기록했다. 걸그룹 개인 브랜드 카테고리를 분석해보니 지난 7월 걸그룹 개인 브랜드 빅데이터 1억442만6891개와 비교하면 4.32% 줄어들었다. 세부 분석을 보면 브랜드소비 8.88% 하락, 브랜드이슈 3.32% 하락, 브랜드소통 7.47% 하락, 브랜드확산 0.15% 상승했다"라고 평판 분석했다.
이어 "2025년 8월 걸그룹 개인 브랜드평판 1위를 기록한 블랙핑크 로제 브랜드는 링크분석에서 '기록하다, 자축하다, 입증하다'가 높게 나왔고, 키워드 분석에서는 '뛰어, 아파트, 빌보드'이 높게 분석됐다. 긍부정비율분석에서는 긍정비율 93.42%로 분석됐다"고 브랜드 분석했다.
브랜드 평판지수는 소비자들의 온라인 습관이 브랜드 소비에 큰 영향을 끼친다는 것을 찾아내 브랜드 빅데이터 분석을 통해서 만들어진 지표이다. 걸그룹 개인 브랜드평판 분석을 통해 걸그룹 개인 브랜드에 대한 긍부정 평가, 미디어 관심도, 소비자들의 관심과 소통량을 측정할 수 있다. 걸그룹 개인 브랜드평판 분석에는 브랜드 영향력을 측정한 브랜드 가치평가 분석도 포함했다. ?
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com