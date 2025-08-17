레이디제인, 쌍둥이 첫째 '눈밑 종양' 발견..병원 예약만 3개월

정유나 기자
기사입력 2025-08-17 12:24
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
‘61세’ 김도균, 살아있는 게 기적..‘삼각김밥+샷 6번’ 극단 식습관
권은비, 24억 건물 1층 카페 개업..2층 매니저 풀옵션 세 ('전참시')
87세 김영옥, 동료 배우와 절교 “나문희는 아냐..농담에 상처”
안선영, 이혼 질문에 돌직구 “부부 합 안 맞아 따로 살아, 아이 부모로선 여전히 함께”
광고 촬영하다 ‘목 부러진’ 모델..“보상은 커녕 사과도 없어”
'적응이 뭐죠?' 손흥민, MLS 첫 선발 경기서 '첫 도움+최고 평점+POTM'!...LAFC, 뉴잉글랜드에 2-0 승''3경기 무승 탈출'
한화 영구결번 레전드도 절레절레 "하주석 오해일뿐…자극하려는 거 아냐" 갑작스런 벤클 → 빠른 사과로 마무리 [창원포커스]
아쉽다 데뷔골! 'MLS 첫 선발' 손흥민, 전반 26분 회심의 슈팅 빗나가...LAFC, 전반 0-0으로 마쳐
"아스널, 이강인과 접촉" 손흥민 떠난 EPL, 새 한국산 ★ 뜨나…맨유도 관심
알고 나니 신기한 일이네...'슈퍼스타' 저지, 354홈런 치는 동안 이 팀 상대 처음이라니