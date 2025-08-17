스포츠조선

레이디제인, 쌍둥이 첫째 '눈밑 종양' 발견..병원 예약만 3개월

기사입력 2025-08-17 12:24


레이디제인, 쌍둥이 첫째 '눈밑 종양' 발견..병원 예약만 3개월

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 가수 레이디제인이 쌍둥이 첫째 딸 우주의 눈 밑에서 붉은 점을 발견했다.

레이디제인은 17일 "우주 눈 밑에 붉은 점은 혈관종이 맞는 것 같아요. 조리원에서 소아과 선생님 말씀 듣고 바로 병원을 예약했는데, 워낙 예약이 많아 진료일이 세 달 뒤로 잡혔어요"라고 밝혔다.

이어 공개된 사진 속 쌍둥이 딸 중 첫째 임우주 양은 눈 밑에 붉은 점이 나 있는 모습으로 시선을 모은다.


레이디제인, 쌍둥이 첫째 '눈밑 종양' 발견..병원 예약만 3개월
레디이제인은 "다행히 치료 받으면 없어진다고 해요. 같이 걱정해주셔서 감사해요"라고 전했다.

한편, 레이디제인은 지난 2023년 10세 연하 그룹 빅플로 출신 임현태와 결혼, 약 2년 만인 지난달 쌍둥이 딸을 출산했다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘61세’ 김도균, 살아있는 게 기적..‘삼각김밥+샷 6번’ 극단 식습관

2.

권은비, 24억 건물 1층 카페 개업..2층 매니저 풀옵션 세 ('전참시')

3.

87세 김영옥, 동료 배우와 절교 “나문희는 아냐..농담에 상처”

4.

안선영, 이혼 질문에 돌직구 “부부 합 안 맞아 따로 살아, 아이 부모로선 여전히 함께”

5.

광고 촬영하다 ‘목 부러진’ 모델..“보상은 커녕 사과도 없어”

연예 많이본뉴스
1.

‘61세’ 김도균, 살아있는 게 기적..‘삼각김밥+샷 6번’ 극단 식습관

2.

권은비, 24억 건물 1층 카페 개업..2층 매니저 풀옵션 세 ('전참시')

3.

87세 김영옥, 동료 배우와 절교 “나문희는 아냐..농담에 상처”

4.

안선영, 이혼 질문에 돌직구 “부부 합 안 맞아 따로 살아, 아이 부모로선 여전히 함께”

5.

광고 촬영하다 ‘목 부러진’ 모델..“보상은 커녕 사과도 없어”

스포츠 많이본뉴스
1.

'적응이 뭐죠?' 손흥민, MLS 첫 선발 경기서 '첫 도움+최고 평점+POTM'!...LAFC, 뉴잉글랜드에 2-0 승''3경기 무승 탈출'

2.

한화 영구결번 레전드도 절레절레 "하주석 오해일뿐…자극하려는 거 아냐" 갑작스런 벤클 → 빠른 사과로 마무리 [창원포커스]

3.

아쉽다 데뷔골! 'MLS 첫 선발' 손흥민, 전반 26분 회심의 슈팅 빗나가...LAFC, 전반 0-0으로 마쳐

4.

"아스널, 이강인과 접촉" 손흥민 떠난 EPL, 새 한국산 ★ 뜨나…맨유도 관심

5.

알고 나니 신기한 일이네...'슈퍼스타' 저지, 354홈런 치는 동안 이 팀 상대 처음이라니

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.