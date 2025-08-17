스포츠조선

신동하vs하정근, '강소라 절친' 최지은 둘러싼 '삼각 구도' 불타올라('진짜괜찮은사람')

기사입력 2025-08-17 15:35


신동하vs하정근, '강소라 절친' 최지은 둘러싼 '삼각 구도' 불타올라(…

[스포츠조선 조지영 기자] tvN 연애 예능 '진짜 괜찮은 사람'에서 출연진의 직업과 나이가 드디어 베일을 벗는다.

17일 저녁 7시 50분 방송되는 tvN '진짜 괜찮은 사람' 3회에서는 8명의 러벗들이 직접 매칭한 1:1 데이트가 이어진다. 데이트 이후 미묘하게 달라지는 감정선과 함께, 출연자들의 직업과 나이, 스펙이 드러나면서 새로운 긴장감이 더해질 예정이다.

이날 방송에서는 하정근·최지은, 김건우·김신영 커플의 1:1 데이트가 펼쳐진다. 이관희와 지예은이 직접 절친을 위한 데이트 코스를 추천하며 몰입을 더할 전망. 앞서 한 편의 로맨틱 영화 같은 분위기를 연출한 오현진과 강수진의 읍내 데이트, 진솔한 대화를 나눈 신동하와 이다혜의 카약 데이트에 이어 또 어떤 케미가 펼쳐질지 기대를 모은다.

특히 하정근은 최지은의 관심사에 자연스럽게 맞춰가며 부담 없는 직진 매력을 선보이고, 최지은 역시 서서히 마음을 여는 모습으로 설렘을 자아낸다. 이들의 데이트를 바라보는 러벗들의 반응도 흥미를 배가시킨다. 하정근의 은근한 스킨십 플러팅에 격하게(?) 반응하는 러벗들과 "지은 씨 밀당 장난 아니다"라는 이관희의 한마디가 더해져 두 사람의 관계 진전을 향한 궁금증이 한층 높아지고 있다.

하정근, 최지은, 신동하를 둘러싼 삼각 구도도 본격적으로 전개될 예정이다. 첫인상 투표 1위를 차지했던 신동하가 2회 연속 최지은을 선택한 가운데, 하정근과 1:1 데이트를 마친 최지은의 진짜 마음이 누구에게로 향할지 이목이 집중된다.

이날 방송의 최대 관전 포인트는 출연진의 스펙 공개다. 그간 베일에 싸여 있던 친구들의 직업, 나이가 처음으로 드러나며 예상치 못한 반전과 감정의 요동을 일으킬 전망. 특히 모든 출연자가 아닌, 투표자만 상대의 정보를 확인할 수 있는 방식으로 진행돼 미묘한 심리 변화를 불러올 예정이다.

스펙 공개 후 충격에 빠지는 모태솔로 강수진의 감정 변화도 초미의 관심사다. 강수진은 누군가를 향해 조심스레 호감을 드러내지만, 상대의 직업과 나이를 확인한 뒤 "충격이다"라는 말과 함께 멘붕과 깊은 고민에 빠진 모습을 보인다고. 과연 어떤 이유로 혼란에 빠졌을지, 모태솔로의 인생 첫 연애가 이뤄질 수 있을지 궁금증이 커진다. 감정과 현실 사이에서 흔들리는 러브라인의 향방에 또 한 번의 판도 변화가 예고되며, 과연 어떤 반전이 펼쳐질지 본 방송에 대한 기대감이 고조되고 있다.

tvN '진짜 괜찮은 사람'은 스타가 직접 소개하고 응원하는 절친 매칭 리얼리티로 오늘(17일) 일요일 저녁 7시 50분 3회가 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

광고 촬영하다 ‘목 부러진’ 모델..“보상은 커녕 사과도 없어”

2.

심현섭, ♥정영림 허리 통증이 임신으로..“신랑이 더 잘 알아”

3.

레이디제인, 쌍둥이 첫째 '눈밑 종양' 발견..병원 예약만 3개월

4.

'47세' 하지원, 충격적인 식사량..동안+잘록허리 비결인가

5.

'46세' 채연 "男 자주 등장, 직접 꼬실 이유 없었다…젊은 낭비NO, 10년 금방 간다"(2005채연)

연예 많이본뉴스
1.

광고 촬영하다 ‘목 부러진’ 모델..“보상은 커녕 사과도 없어”

2.

심현섭, ♥정영림 허리 통증이 임신으로..“신랑이 더 잘 알아”

3.

레이디제인, 쌍둥이 첫째 '눈밑 종양' 발견..병원 예약만 3개월

4.

'47세' 하지원, 충격적인 식사량..동안+잘록허리 비결인가

5.

'46세' 채연 "男 자주 등장, 직접 꼬실 이유 없었다…젊은 낭비NO, 10년 금방 간다"(2005채연)

스포츠 많이본뉴스
1.

中 황당 분석! 손흥민, 중국슈퍼리그 제안 무자비하게 거절→MLS 택한 이유 "나이 들어서"

2.

"앱솔루리 넥스트 레벨" 손흥민 첫 공격포인트에 중계진 경악, 첫 선발→경기 최우수선수 선정…MLS 무대가 좁다 좁아

3.

네일 상대가 제환유? KIA, 선발 매치업 압도해도 불안 → '후반기 9위' 불펜 시한폭탄

4.

'첫 도움' 손흥민에 흠뻑 빠진 체룬돌로 감독 "손흥민과 같은 선수는 세계에도 몇명 없어"

5.

30살 전성기에 1년 강제 공백기, 생애 첫 끝내기로 설움 날렸다…"작년 우여곡절 많았는데"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.