송지효, '런닝맨'서 '1박2일' 외쳤다..유재석 당황 "동시간대 방송이라니까"(런닝맨)

기사입력 2025-08-17 18:54


송지효, '런닝맨'서 '1박2일' 외쳤다..유재석 당황 "동시간대 방송이…

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 송지효가 '런닝맨' 촬영 중 '1박2일'을 외쳤다.

17일 방송된 SBS 예능 '런닝맨'에서는 '명작과 망작 사이' 레이스가 펼쳐져, 예술가 콘셉트의 가족들이 명예를 걸고 그림 대결에 나섰다.

본격적인 그림 그리기에 앞서, 멤버들은 제한 시간 추가 혜택을 얻기 위해 릴레이 퀴즈 대결을 진행했다. 가족 간의 단합이 중요한 순간, 어김없이 '깡깡이들'의 오답 퍼레이드가 펼쳐졌고, 현장은 서로를 향한 원망과 폭소로 가득 찼다.


특히 송지효는 '사자성어 3개 말하기' 퀴즈에서 자신 있게 "일석이조, 1박 2일"을 외쳐 모두를 폭소케 했다. 문제는 그녀가 말한 '1박 2일'이 다름 아닌 KBS2의 간판 예능이자, 런닝맨과 동시간대 경쟁 프로그램이라는 것.

순간 출연진과 제작진 모두 깜짝 놀랐고, 양세찬은 "우리 경쟁 프로다, 경쟁 프로!"라며 외쳤다. 유재석 역시 "지효야, '1박 2일'은 동시간대에 방송된다니까…"라며 어이없는 웃음을 터뜨렸다.

지석진은 "'1박2일'은 좀 세다…"며 말끝을 흐렸고, 송지효는 민망함에 고개를 푹 숙이며 쑥스러운 웃음을 지어 스튜디오에 또 한 번 폭소가 터졌다.

