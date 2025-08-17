스포츠조선

윤시윤 母, 눈물 고백 "20세에 홀로 출산..아들 존재 숨겨야 했다" ('미우새')

최종수정 2025-08-17 23:46

윤시윤 母, 눈물 고백 "20세에 홀로 출산..아들 존재 숨겨야 했다" …

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 윤시윤과 어머니가 가정사를 처음으로 고백했다.

17일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 몽골로 여행을 떠난 윤시윤 모자의 모습이 그려졌다.

이날 윤시윤의 어머니는 하얀 원피스에 긴 생머리를 늘어뜨린 채 처음으로 방송에 모습을 드러내 눈길을 사로잡았다. 빼어난 미모를 자랑하는 윤시윤 어머니의 모습에 모벤져스는 "엄마가 저렇게 젊냐", "진짜 엄마냐. 연기하다가 만난 엄마인 줄 알았다"며 놀라움을 금치 못했다. MC 신동엽도 "배우 같다. 너무 미인이시다"라고 감탄했다.

이후 어머니와 함께 몽골로 여행을 떠난 윤시윤은 식사를 하며 "요즘에 식당 일 어떠냐. 안 힘드냐"고 물었다. 이에 어머니는 "안 힘들다. 내 건강 위해서 일도 하고 너무 좋다"고 답했다.

윤시윤은 "나도 엄마가 사회생활 하는 게 좋다. 근데 엄마는 너무 어릴 때부터 일만 했다. 나 때문에 거의 성인이 되자마자 일을 해야만 했고, 일찍 엄마가 되어버려서 일을 할 수밖에 없지 않았냐"며 애틋함을 드러냈다.

스무 살 어린 나이에 엄마가 되면서 아들을 홀로 키웠다는 윤시윤 어머니는 "그때 당시에는 내가 어른이라고 생각했다. 한 아이의 엄마기 때문에 어른이라고 생각했는데 지금 생각하면 정말 그때는 나도 아기였던 거 같다"고 털어놨다.

윤시윤 어머니는 아들에게 젖도 제대로 못 먹일 만큼 가정 형편이 어려운 탓에 100일도 안 된 윤시윤을 순천에 있는 친정어머니한테 보낼 수밖에 없었다고. 당시를 떠올리던 어머니는 "그래서 언제부터 걸음마를 했는지 이런 건 내가 잘 모른다"며 미안함을 감추지 못했다.


윤시윤 母, 눈물 고백 "20세에 홀로 출산..아들 존재 숨겨야 했다" …
또한 윤시윤 어머니는 "미용실에서 일했을 때 손님들 앞에서 엄마라고 부르지 말라고 했던 거 기억 나냐"며 씁쓸한 미소를 지었다. 이를 들은 윤시윤은 "나한테 자꾸 이모라고 하라고 했다. 근데 그때는 결혼했다고 하면 일 안 시켜주니깐 아들을 숨겨야 했고, 엄마도 내가 보고 싶으니까 옆에는 앉혀놓고 싶어서 그랬던 거다"라며 어머니의 마음을 헤아렸다. 윤시윤 어머니는 손님이 다 나가자마자 '엄마' 소리를 실컷 내면서 뛰어다니던 어린 윤시윤을 떠올리며 마음 아파했다.


그런가 하면 윤시윤 어머니는 "초등학교 3학년 때 내가 데리고 있고 싶어서 널 데리고 왔다. 그때 운동회가 있었는데 미용실 다니니까 못 가게 됐는데 잠깐 시간이 나서 학교에 갔더니 네가 혼자 구령대 옆 구석에서 컵라면을 먹고 있는 걸 보고 너무 아팠다. 지금도 그게 안 잊혀진다"며 "그래서 널 다시 할머니한테 보낸 거다. (같이 사는 건) 내 욕심이구나 싶었다. 그래서 널 다시 보냈다"며 눈물을 흘렸다. 이어 "지금도 그 생각만 하면 마음이 아프다. 얼마나 속이 상했는지 모른다"며 연신 눈물을 닦았다.

윤시윤은 "엄마가 그때 당시 20대 중반이었다. 그 누구도 엄마의 상황에서 그렇게 못 했을 거다"라며 어린 나이에도 꿋꿋하게 자신을 지켜준 어머니를 향한 고마움을 전했다. 어머니는 "나약한 사람도 엄마가 되면 강하다. 그래서 앞만 봤다. 진짜 너 하나 양육할 수 있는 힘만 달라고 마음으로 기도했다"고 말해 뭉클함을 자아냈다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

49세 황재근, 확 달라진 비주얼에 840만뷰 폭발.."무슨 잘못이라도 한 줄"

2.

김종민, 전현무 무례 발언에 황당.."입대 전 '얼굴에 버짐 피었다'며 5분 질문"(사당귀)

3.

김준호♥김지민, 결혼앨범 공개..황보라 子 아장아장 화동 "삼촌 받으세요"

4.

윤시윤, 긴 생머리 '동안 母' 최초 공개.."엄마가 너무 젊어"

5.

'현빈♥' 손예진, 행복했던 광복절 연휴 마무리.."좋은 밤 보내요"

연예 많이본뉴스
1.

49세 황재근, 확 달라진 비주얼에 840만뷰 폭발.."무슨 잘못이라도 한 줄"

2.

김종민, 전현무 무례 발언에 황당.."입대 전 '얼굴에 버짐 피었다'며 5분 질문"(사당귀)

3.

김준호♥김지민, 결혼앨범 공개..황보라 子 아장아장 화동 "삼촌 받으세요"

4.

윤시윤, 긴 생머리 '동안 母' 최초 공개.."엄마가 너무 젊어"

5.

'현빈♥' 손예진, 행복했던 광복절 연휴 마무리.."좋은 밤 보내요"

스포츠 많이본뉴스
1.

김영웅 기적의 동점 만루포, 황성빈 미친 9회 동점포...삼성-롯데, 연장 11회 '막장 혈투' 끝 무승부 [부산 현장]

2.

'황준서 7실점' 4실책 자멸한 한화…최원준 '더캐치' 빛난 NC+김녹원 데뷔 4년만의 첫승까지 → 시리즈 위닝 [창원리뷰]

3.

'KIA 불펜 단 1이닝도 못 막나' 또 자멸, 두산 시리즈 싹쓸이+4연승 질주[잠실 리뷰]

4.

후반기 20승 쓸어담았다! LG 염갈량의 극찬 "임찬규 완벽한 피칭"

5.

임찬규 3년 연속 10승! 김현수 2505안타! → LG 후반기 올킬 위닝시리즈! SSG에 6-1 승리

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.