윤시윤 母, 눈물 고백 "20세에 홀로 출산..아들 존재 숨겨야 했다" …

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 윤시윤과 어머니가 가정사를 처음으로 고백했다.
17일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 몽골로 여행을 떠난 윤시윤 모자의 모습이 그려졌다.
이후 어머니와 함께 몽골로 여행을 떠난 윤시윤은 식사를 하며 "요즘에 식당 일 어떠냐. 안 힘드냐"고 물었다. 이에 어머니는 "안 힘들다. 내 건강 위해서 일도 하고 너무 좋다"고 답했다.
윤시윤은 "나도 엄마가 사회생활 하는 게 좋다. 근데 엄마는 너무 어릴 때부터 일만 했다. 나 때문에 거의 성인이 되자마자 일을 해야만 했고, 일찍 엄마가 되어버려서 일을 할 수밖에 없지 않았냐"며 애틋함을 드러냈다.
스무 살 어린 나이에 엄마가 되면서 아들을 홀로 키웠다는 윤시윤 어머니는 "그때 당시에는 내가 어른이라고 생각했다. 한 아이의 엄마기 때문에 어른이라고 생각했는데 지금 생각하면 정말 그때는 나도 아기였던 거 같다"고 털어놨다.
윤시윤 어머니는 아들에게 젖도 제대로 못 먹일 만큼 가정 형편이 어려운 탓에 100일도 안 된 윤시윤을 순천에 있는 친정어머니한테 보낼 수밖에 없었다고. 당시를 떠올리던 어머니는 "그래서 언제부터 걸음마를 했는지 이런 건 내가 잘 모른다"며 미안함을 감추지 못했다.
그런가 하면 윤시윤 어머니는 "초등학교 3학년 때 내가 데리고 있고 싶어서 널 데리고 왔다. 그때 운동회가 있었는데 미용실 다니니까 못 가게 됐는데 잠깐 시간이 나서 학교에 갔더니 네가 혼자 구령대 옆 구석에서 컵라면을 먹고 있는 걸 보고 너무 아팠다. 지금도 그게 안 잊혀진다"며 "그래서 널 다시 할머니한테 보낸 거다. (같이 사는 건) 내 욕심이구나 싶었다. 그래서 널 다시 보냈다"며 눈물을 흘렸다. 이어 "지금도 그 생각만 하면 마음이 아프다. 얼마나 속이 상했는지 모른다"며 연신 눈물을 닦았다.
윤시윤은 "엄마가 그때 당시 20대 중반이었다. 그 누구도 엄마의 상황에서 그렇게 못 했을 거다"라며 어린 나이에도 꿋꿋하게 자신을 지켜준 어머니를 향한 고마움을 전했다. 어머니는 "나약한 사람도 엄마가 되면 강하다. 그래서 앞만 봤다. 진짜 너 하나 양육할 수 있는 힘만 달라고 마음으로 기도했다"고 말해 뭉클함을 자아냈다.