스포츠조선

'최진실 딸' 최준희 "태어날 때부터 내 사진 인터넷에 퍼져, 성형사실 안 숨긴다"

최종수정 2025-08-18 06:12

'최진실 딸' 최준희 "태어날 때부터 내 사진 인터넷에 퍼져, 성형사실 …

[스포츠조선 김소희 기자] 故 최진실의 딸 최준희가 성형 사실을 솔직하게 털어놨다.

18일 최준희는 자신의 SNS를 통해 팬들과 소통하는 시간을 가졌다.

이날 최준희는 "입술 필러를 고등학교 때부터 맞았다"면서 "입술이 늘 빵빵한 상태로 몇년을 살다보니 입술이 늘어나서 필러를 안 맞아도 입술이 크다"고 솔직하게 밝혔다.

이어 "입술 필러는 시술 중에 최고다. 정말 예뻐진다"면서 이마 필러도 함께 추천했다.

한 팬이 "성형 사실을 왜 다 밝히냐"라고 묻자, 최준희는 "성형한 거 다 티나지 않냐. 제가 자연미인이라고 해도 포털 사이트 들어가면 태어났을 때. 어렸을 때 못생기고 뚱뚱한 사진 다 있다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.


'최진실 딸' 최준희 "태어날 때부터 내 사진 인터넷에 퍼져, 성형사실 …

'최진실 딸' 최준희 "태어날 때부터 내 사진 인터넷에 퍼져, 성형사실 …
또한 최준희는 "최고의 성형은 다이어트지만, 난 성형도 다 했지요. 물론 살도 다 돌려 깎아버리고"라며 과거와 현재의 다이어트 전후 영상도 함께 공개했다.

영상에는 루푸스병으로 인해 96kg까지 체중이 늘었던 시절부터, 41kg까지 감량한 현재까지의 변화가 담겨 있어 놀라움을 안겼다. 특히 통통했던 과거 모습과 군살 하나 없는 지금의 모습이 극명한 대조를 이뤄 시선을 끌었다.

앞서 최준희는 과거 루푸스병으로 인해 체중이 96kg까지 증가했으나, 바디프로필을 준비하며 47kg까지 감량하는데 성공해 주목받았다.


최준희는 다이어트 성공 이후에도 꾸준한 체중 관리를 통해 최근에는 41kg까지 감량해 화제가 됐다. 그는 최근 "이제 더 이상 체중을 줄일 생각은 없다. 유지하거나 2~3kg 정도 증량할 계획"이라고 밝혔다.

일부 네티즌들은 지나치게 마른 몸매를 우려했지만, 최준희는 "너무 말랐다고 댓글 많이 달아주셨는데 저는 진짜 만족합니다. 건강해요. 저"라며 건강 상태에 문제없음을 강조했다.

또한 최준희는 자신이 받았던 모든 미용 수술, 시술을 솔직히 밝혀 화제를 모았다. 그는 "쌍수 인아웃 매몰, 코 성형을 했다"면서 최근에는 또 광대 성형과 눈 뒷밑트임 수술을 하는 과정을 그대로 노출해 화제를 모으기도 했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

49세 황재근, 확 달라진 비주얼에 840만뷰 폭발.."무슨 잘못이라도 한 줄"

2.

이소라♥최동환 커플, 결혼계획 없지만 애정전선 이상無…4년째 '현커' 인증

3.

이정민, KBS 아침방송 탓 난임됐다더니.."항암제 치료까지 받아"(사당귀)

4.

지예은, 울쎄라+다이어트로 투턱 실종..유재석 "진짜 갸름해졌다"(런닝맨)

5.

김종민, 전현무 무례 발언에 황당.."입대 전 '얼굴에 버짐 피었다'며 5분 질문"(사당귀)

연예 많이본뉴스
1.

49세 황재근, 확 달라진 비주얼에 840만뷰 폭발.."무슨 잘못이라도 한 줄"

2.

이소라♥최동환 커플, 결혼계획 없지만 애정전선 이상無…4년째 '현커' 인증

3.

이정민, KBS 아침방송 탓 난임됐다더니.."항암제 치료까지 받아"(사당귀)

4.

지예은, 울쎄라+다이어트로 투턱 실종..유재석 "진짜 갸름해졌다"(런닝맨)

5.

김종민, 전현무 무례 발언에 황당.."입대 전 '얼굴에 버짐 피었다'며 5분 질문"(사당귀)

스포츠 많이본뉴스
1.

김영웅 기적의 동점 만루포, 황성빈 미친 9회 동점포...삼성-롯데, 연장 11회 '막장 혈투' 끝 무승부 [부산 현장]

2.

'KIA 특단의 조치' ERA 7.71 클로저 1군 엔트리 말소, 왜?…"열정 더 보여줘야"

3.

"LG가 버겁긴 버겁네요" 불펜 최강팀도 식은땀 줄줄 → 타팀 상대할 때와 뭐가 다르길래

4.

"어제 일은 우리 잘못…한화 야구는 정정당당하게" 벤클 지켜본 '67세' 김경문 감독의 준엄한 선언 [창원포커스]

5.

'얼마 만에 연승이냐' 지옥에서 탈출한 박진만 감독 "위닝시리즈 중요한 게 아니다" [부산 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.