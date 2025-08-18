스포츠조선

윤민수, 충격고백 "이혼 후 전처와 동거중"[SC리뷰]

기사입력 2025-08-18 06:38


윤민수, 충격고백 "이혼 후 전처와 동거중"[SC리뷰]

[스포츠조선 백지은 기자] 바이브 윤민수가 이혼 후 전처와의 동거 생활을 고백했다.

17일 방송된 SBS '미운 우리 새끼' 예고편에는 윤민수가 출연했다.

윤민수는 2006년 김민지 씨와 결혼해 슬하에 윤후 군을 얻었으나 18년 만인 지난해 이혼했다.

윤민수는 "이혼 기사가 난 건 작년이었다. 정확하게 서류 정리한 건 두 달 정도밖에 안 됐다. 우리는 어렸을 때 일찍 결혼했다. 연락도 하고 아직 같이 지내고 있다"고 말했다.


윤민수, 충격고백 "이혼 후 전처와 동거중"[SC리뷰]
이어 공개된 일상 영상에는 윤민수가 다른 방에 있는 누군가에게 "전구 남은 거 있어? 자나?"라고 묻는 모습이 담겼다. 방의 주인공이 누구인지는 공개되지 않았지만, '후 엄마 방'이라는 자막이 뜨고 다른 출연자들이 깜짝 놀라는 모습으로 미루어보아 윤민수가 전처와 함께 살고 있음을 짐작하게 했다.

실제로 윤민수는 전처와 함께 윤후의 고등학교 졸업식에도 동반참석 하는 등 부모로서의 책임을 다하고 있다. 윤후는 MBC '아빠 어디가'로 많은 사랑을 받았으며, 현재 미국 노스캐롤라이나 대학교 채플힐에 재학 중이다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

49세 황재근, 확 달라진 비주얼에 840만뷰 폭발.."무슨 잘못이라도 한 줄"

2.

김종민, 전현무 무례 발언에 황당.."입대 전 '얼굴에 버짐 피었다'며 5분 질문"(사당귀)

3.

김준호♥김지민, 결혼앨범 공개..황보라 子 아장아장 화동 "삼촌 받으세요"

4.

윤시윤, 긴 생머리 '동안 母' 최초 공개.."엄마가 너무 젊어"

5.

'현빈♥' 손예진, 행복했던 광복절 연휴 마무리.."좋은 밤 보내요"

연예 많이본뉴스
1.

49세 황재근, 확 달라진 비주얼에 840만뷰 폭발.."무슨 잘못이라도 한 줄"

2.

김종민, 전현무 무례 발언에 황당.."입대 전 '얼굴에 버짐 피었다'며 5분 질문"(사당귀)

3.

김준호♥김지민, 결혼앨범 공개..황보라 子 아장아장 화동 "삼촌 받으세요"

4.

윤시윤, 긴 생머리 '동안 母' 최초 공개.."엄마가 너무 젊어"

5.

'현빈♥' 손예진, 행복했던 광복절 연휴 마무리.."좋은 밤 보내요"

스포츠 많이본뉴스
1.

김영웅 기적의 동점 만루포, 황성빈 미친 9회 동점포...삼성-롯데, 연장 11회 '막장 혈투' 끝 무승부 [부산 현장]

2.

"어제 일은 우리 잘못…한화 야구는 정정당당하게" 벤클 지켜본 '67세' 김경문 감독의 준엄한 선언 [창원포커스]

3.

'얼마 만에 연승이냐' 지옥에서 탈출한 박진만 감독 "위닝시리즈 중요한 게 아니다" [부산 현장]

4.

'실책→실책→실책→난타' 순식간에 7실점 실화냐? 20세 한화 영건에게 이런 시련이…'넋나간' 수비가 연출한 '최다실점' 악몽 [창원리포트]

5.

전방에만 3800억 쏟아부은 '아모림 2.0', 경기력은 압도했는데...'슈팅 22개' 맨유, 개막전서 아스널에 0-1 패배[EPL 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.