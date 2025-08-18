스포츠조선

"칼이 내 여자친구"…윤남노 셰프 옷장에 식칼 셀렉션 "진짜 돌아이 맞네"(옷장전쟁)

기사입력 2025-08-18 08:24


"칼이 내 여자친구"…윤남노 셰프 옷장에 식칼 셀렉션 "진짜 돌아이 맞네…

[스포츠조선 고재완 기자] 셰프 윤남노의 옷장에 정재형과 김나영이 김나영이 '흑백요리사'를 통해 스타셰프로 우뚝 선 '요리하는 돌아이' 윤남노의 실제 옷장을 탐방하고, 치열한 남꾸(남노 꾸미기) 대결을 펼치는 모습이 담긴다.

이날 윤남노는 "'청룡시리즈어워즈'의 신인 남자 예능인상 후보에 올라서 시상식룩을 의뢰하고 싶다"면서 "본업이 요리사인데 좀 부끄럽다"라며 '불안핑'의 모습을 소환해 웃음을 자아낸다. 이에 정재형은 "나도 음악인이지만 방송 첫 상이 MBC 연예대상 인기상이었다"며 동질감을 드러내 웃음을 한층 더한다. 하지만 평소 패션 스타일을 밝히던 윤남노가 "지금 입고 있는 검은색 티셔츠만 20장, 같은 디자인의 흰색 티만 20장"이라고 말하자 정재형은 동공지진을 일으키고, 급기야 김나영은 "스티브잡스야?"라고 일갈해 폭소를 자아낸다는 후문.


"칼이 내 여자친구"…윤남노 셰프 옷장에 식칼 셀렉션 "진짜 돌아이 맞네…
그런가 하면 윤남노는 문자 그대로 '아무것도 없는 집'의 상태로 정재형과 김나영을 당황하게 만든다. "우리 집의 유일한 내돈내산템은 다이어트 한을 전격 공개하는데, 옷장에 옷 대신 식칼 셀렉션이 놓여있는 광경에 김나영은 "오늘 칼의전쟁이야?"라고 혼란스러움을 호소한다. 또한 정재형은 "칼이 내 여자친구이다. 유일하게 내 손을 잡아주는 존재"라는 윤남노의 발언에 "돌아이 맞네 맞아"라며 혀를 내두르는가 하면, "청룡어워즈는커녕 청룡열차도 못 탈 것 같다"라고 직언해 주변을 웃음바다로 만든다는 전언이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'최진실 딸' 최준희 "태어날 때부터 내 사진 인터넷에 퍼져, 성형사실 안 숨긴다"

2.

윤시윤, '싱글맘' 母 가정사 고백 "20세에 출산..생계 때문에 이모라고 불러" ('미우새')

3.

김종민, 전현무 무례 발언에 황당.."입대 전 '얼굴에 버짐 피었다'며 5분 질문"(사당귀)

4.

윤민수, 전처와 한집 생활 고백 "이혼 후 아직도 같이 지내..서류도 최근 정리"

5.

윤시윤, 긴 생머리 '동안 母' 최초 공개.."엄마가 너무 젊어"

연예 많이본뉴스
1.

'최진실 딸' 최준희 "태어날 때부터 내 사진 인터넷에 퍼져, 성형사실 안 숨긴다"

2.

윤시윤, '싱글맘' 母 가정사 고백 "20세에 출산..생계 때문에 이모라고 불러" ('미우새')

3.

김종민, 전현무 무례 발언에 황당.."입대 전 '얼굴에 버짐 피었다'며 5분 질문"(사당귀)

4.

윤민수, 전처와 한집 생활 고백 "이혼 후 아직도 같이 지내..서류도 최근 정리"

5.

윤시윤, 긴 생머리 '동안 母' 최초 공개.."엄마가 너무 젊어"

스포츠 많이본뉴스
1.

김영웅 기적의 동점 만루포, 황성빈 미친 9회 동점포...삼성-롯데, 연장 11회 '막장 혈투' 끝 무승부 [부산 현장]

2.

전방에만 3800억 쏟아부은 '아모림 2.0', 경기력은 압도했는데...'슈팅 22개' 맨유, 개막전서 아스널에 0-1 패배[EPL 리뷰]

3.

[속보] 미쳤다 이정후! 첫 타석부터 호쾌한 2루타 폭발, 시즌 28호. 리드오프 플랜 대성공

4.

"SON FEVER" 이보다 더한 찬사는 없다! 메시와 비견 SON 효과+LAFC 잃어버렸던 마스터 피스. 그라운드 안팎 불고 있는 손흥민 열품

5.

'실책→실책→실책→난타' 순식간에 7실점 실화냐? 20세 한화 영건에게 이런 시련이…'넋나간' 수비가 연출한 '최다실점' 악몽 [창원리포트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.