"칼이 내 여자친구"…윤남노 셰프 옷장에 식칼 셀렉션 "진짜 돌아이 맞네…

[스포츠조선 고재완 기자] 셰프 윤남노의 옷장에 정재형과 김나영이 김나영이 '흑백요리사'를 통해 스타셰프로 우뚝 선 '요리하는 돌아이' 윤남노의 실제 옷장을 탐방하고, 치열한 남꾸(남노 꾸미기) 대결을 펼치는 모습이 담긴다.
이날 윤남노는 "'청룡시리즈어워즈'의 신인 남자 예능인상 후보에 올라서 시상식룩을 의뢰하고 싶다"면서 "본업이 요리사인데 좀 부끄럽다"라며 '불안핑'의 모습을 소환해 웃음을 자아낸다. 이에 정재형은 "나도 음악인이지만 방송 첫 상이 MBC 연예대상 인기상이었다"며 동질감을 드러내 웃음을 한층 더한다. 하지만 평소 패션 스타일을 밝히던 윤남노가 "지금 입고 있는 검은색 티셔츠만 20장, 같은 디자인의 흰색 티만 20장"이라고 말하자 정재형은 동공지진을 일으키고, 급기야 김나영은 "스티브잡스야?"라고 일갈해 폭소를 자아낸다는 후문.
그런가 하면 윤남노는 문자 그대로 '아무것도 없는 집'의 상태로 정재형과 김나영을 당황하게 만든다. "우리 집의 유일한 내돈내산템은 다이어트 한을 전격 공개하는데, 옷장에 옷 대신 식칼 셀렉션이 놓여있는 광경에 김나영은 "오늘 칼의전쟁이야?"라고 혼란스러움을 호소한다. 또한 정재형은 "칼이 내 여자친구이다. 유일하게 내 손을 잡아주는 존재"라는 윤남노의 발언에 "돌아이 맞네 맞아"라며 혀를 내두르는가 하면, "청룡어워즈는커녕 청룡열차도 못 탈 것 같다"라고 직언해 주변을 웃음바다로 만든다는 전언이다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com