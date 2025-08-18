'무빙' 만든 스튜디오앤뉴, 이정재 손 잡았다..아티스트컴퍼니 드라마 공…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 스튜디오앤뉴가 이정재와 협업에 나선다.
탄탄한 팬덤과 화제성을 입증한 작가진의 작품 2편도 2026년 하반기 공개를 목표로 제작 중이다. 스튜디오앤뉴와 '보좌관 - 세상을 움직이는 사람들' 시즌 1, 2를 선보인 데 이어 최근 '굿보이'로 탄탄한 스토리텔링을 보여준 이대일 작가가 크리에이터로 참여하는 '소주의 정석'은 새로운 감각과 따뜻한 시선으로 주목받는 허지수 작가가 집필을 맡는다. 현직 이혼 전문 변호사인 최유나 작가의 생생한 취재력과 필력으로 호평을 받은 '굿파트너' 시즌 2는 한층 더 확장된 세계관과 깊이 있는 서사로 시청자의 공감을 자아낼 예정이다. 양사는 공동 제작 프로젝트를 시작으로 부가사업까지 전방위로 사업을 확장하며 지속 가능한 비즈니스 모델 구축에 힘쓸 예정이다.
한편, 스튜디오앤뉴는 디즈니+, JTBC, SBS 등 국내외 주요 플랫폼 및 제작사와 협업해 '무빙', '닥터 차정숙', '굿파트너' 등 다수의 히트작을 선보여왔다. 특히 디즈니+와 장기 콘텐츠 파트너십을 통해 글로벌 시장에서도 입지를 넓혀가고 있으며, 이번 아티스트컴퍼니와의 파트너십은 콘텐츠 제작 역량을 한층 강화하는 계기가 될 전망이다.
