김남길X천우희, 영화 '어느날' 이후 8년만에 재회..부일영화상 MC 위…

[스포츠조선 조지영 기자] 제34회 부일영화상이 시상식 사회자로 배우 김남길과 천우희를 확정했다.
그는 최근 공개된 넷플릭스 시리즈 화제작 '트리거'에서 전직 스나이퍼 출신의 순경 이도 역으로 글로벌적 관심을 받고 있는 중이다. 뿐만 아니라 문화예술NGO단체 대표로서 다양한 사회공헌 캠페인 활동에 앞장서며 선한 영향력을 행사하고 있다. 지난 2024년에는 자립준비청년들을 응원하는 영화 '문을 여는 법'을 기획, 제작하기도 했다. 이 작품은 2024년 제29회 부산국제영화제, 2025년 제29회 판타지아국제영화제에서 상영돼 큰 주목을 받았다.
영화 '써니'에서의 좌중을 압도하는 연기력으로 단숨에 씬스틸러로 떠오른 천우희는 드라마 '멜로가 체질', 영화 '한공주', '비와 당신의 이야기', '스마트폰을 떨어뜨렸을 뿐인데' 등에서 완벽한 캐릭터 소화력으로 작품에 몰입력을 주는 연기를 선보이며 '믿고 보는 배우'로 떠올랐다. 지난해 넷플릭스 시리즈 '더 에이트 쇼'와 JTBC 드라마 '히어로는 아닙니다만'으로 글로벌 시청자를 사로잡으며 흥행 쌍끌이에 성공, 금융·주류·뷰티 등 다양한 브랜드의 모델로 활동하며 '광고 퀸'으로 자리매김했다.
한편, 김남길, 천우희의 사회로 진행되는 제34회 부일영화상 시상식은 오는 9월 18일 오후 5시, 시그니엘 부산 그랜드 볼룸에서 총 16개 부문에 대한 시상이 이뤄질 예정이며, 네이버TV, 유튜브에서의 시상식 생중계를 통해 공개된다.
